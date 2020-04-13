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13 апреля 2020 года 09:17
НПФ не хватает информации о планирующих перевести накопления
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Юрий Смитюк/ТАСС
13 апреля. FINMARKET.RU - Частные фонды обратили внимание Пенсионного фонда России на то, что по переходной кампании прошлого года они получили неполную информацию о заявлениях, поданных на переход к другому страховщику. Об этом свидетельствует письмо Ассоциации НПФ (АНПФ) администратору системы пенсионных накоплений, пишет "Коммерсант". Ассоциация просит ПФР предоставить информацию о срочных заявлениях, поданных гражданами в период с 2016 по 2018 год, "поскольку данная информация в фондах отсутствует". Собеседники газеты в крупных фондах подтвердили, что ни в прошлом году, ни в этом году не обладают информацией о срочных заявлениях, поданных их клиентами в указанный период. НПФ стали получать информацию о заявлениях клиентов в прошлом году, однако она касалась прежде всего досрочных переходов. Вместе с тем, по словам ряда топ-менеджеров НПФ и их контрагентов, в этом году для них стал большой неожиданностью объем переходов по срочным заявлениям, поданным в 2015 году. ПФР удовлетворил почти 170 тыс. таких заявлений, или около 40% от общего числа. Из них более 100 тыс. заявлений пришлось на перевод пенсионных накоплений из НПФ. Согласно данным "Коммерсанта", на период с 2016 по 2018 год приходится еще почти 93 тыс. срочных заявлений. Топ-менеджер одного крупного НПФ заявил, что раньше ПФР предоставлял информацию о пока не удовлетворенных срочных заявлениях, с этого же года он перестал это делать. В ПФР заявили, что "обязанность направлять заявления предусмотрена законом с 2019 года, поэтому в отношении поданных в прошлые годы срочных заявлений такой обязанности нет". "Пятилетний период удовлетворения срочных заявлений — большой срок, за который гражданин может забыть о своем выборе, поменять решение. Поэтому НПФ должны иметь возможность обсудить с уходящим клиентом возможную реализацию его права, что невозможно без информирования фондов о поданных гражданами срочных документах",— отмечает исполнительный директор АНПФ Алексей Денисов.
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Ключевые слова: Россия, НПФ, информация
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