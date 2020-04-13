ВВП РФ во 2-м квартале может упасть на 18%, доходы населения - на 17,5% - ВЭБ

13 апреля. FINMARKET.RU - Падение ВВП РФ во 2-м квартале 2020 года может составить 18% по сравнению со 2-м кварталом 2019 года, в 3-м квартале снижение ВВП замедлится до 0,9%, а в 4-м квартале может бытьстраны может вырасти в годовом выражении на 1,3%, говорится в обзоре института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, опубликованном на его сайте.

В целом пор итогам 2020 года ВЭБ прогнозирует снижение ВВП РФ на 3,8% при среднегодовой цене на нефть в $34 за баррель с резким отскоком российской экономики в 2021 году - ростом на 4,8% при цене на нефть в $44 за баррель (институт исследований и экспертизы ВЭБа возглавляет бывший замглавы Минэкономразвития, ответственный за макроэкономику Андрей Клепач).

Годовые прогнозы ВЭБа по ценам на нефть были посчитаны в сценарии "ценовой войны", в сценарии возобновления ограничений добычи нефти ВЭБ ожидает цены на нефть в $39 в 2020 году и $51 в 2021 году. При этом вклад обвала нефтяных цен в падение ВВП во II квартале настолько меньше, чем влияние коронавируса, что разницей в ценах на нефть можно в данном случае пренебречь (вклад коронавируса в падение во II квартале ВЭБ оценил в 18,9 п.п. по сравнению с дошоковым прогнозом, а падение цен на нефть - лишь в 0,7 п.п)

Таким образом, ВЭБ ожидает "V-образную" форму кризиса, но далеко не все экономисты считают, что 2021 год будет годом отскока. Например, экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем исследовании неделю назад писали, что спад российской экономики будет на протяжении 2020-2021 годов, а незначительный рост начнется лишь начиная с 2022 года.

Падение оптовой и розничной торговли, по оценке ВЭБа, во 2-м квартале может составит 26%, по итогам всего 2020 года - 4,3%. Транспорт в апреле-июне может упасть на 40%, а по итогам 2020 года - на 10%.

Реальные располагаемые доходы населения во 2-м квартале, по прогнозу ВЭБа, обвалятся на 17,5% в годовом выражении, а по итогам 2020 года упадут на 6,5%. В 2021 году ВЭБ ожидает восстановительного роста реальных располагаемых доходов на 6,1%.

Розничная торговля в 2020 году может упасть на 6,2% с последующим ростом на 5% в 2021 году.

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2020 году упадут на 7,9% с ростом на 6% в 2021 году, говорится в прогнозе ВЭБа.

Среднегодовой курс доллара прогнозируется ВЭБом в 74,1 руб. в 2020 году и 70,1 руб. в 2021 году

Институт исследований и экспертизы ВЭБ приводит сравнительный масштаб антикризисный мер в России и других странах: в Германии - 37% ВВП, в Италии - 20% ВВП, в Великобритании - 16% ВВП, во Франции - 14% ВВП, в США - 12,4% ВВП, в России - 0,7-1,2% ВВП.

В качестве дополнительных антикризисных мер эксперты ВЭБа перечисляют: необходимость дополнительных мер по поддержке кризисных секторов, особенно авиаперевозок, авиапрома, автопрома, финансового оздоровления ключевых предприятий ОПК, субсидии на поддержание заработной платы и доходов малого бизнеса в наиболее кризисных секторах (около 2/3 зарплаты или дохода за предыдущий докризисный месяц на срок до 3 месяцев), увеличение программы льготного кредитования МСП и списание налоговой задолженности МСП, изменение законодательства о госзакупках.

Кроме того, экономисты ВЭБа предлагают и набор первоочередных структурных мер для запуска нового качества роста: вопрос масштабного смягчения денежной политики по примеру других стран и докапитализации институтов развития , модификация бюджетного правила (путем поднятия цены отсечения до 50 $/барр., или установления предельной величины государственного долга и расходов на его обслуживание) , корректировка нацпроектов , масштабная модернизация ЖКХ и запуск программ нового качества городской среды, увеличение расходов на здравоохранение, образование и науку до уровней, сопоставимых в долгосрочной перспективе с развитыми странами.