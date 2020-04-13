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13 апреля 2020 года 08:31
Банки могут сэкономить до 1,5 трлн за счет регуляторных послаблений ЦБ
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Гавриил Григоров/ТАСС
13 апреля. FINMARKET.RU - Российские банки смогут "сэкономить" до 1,5 трлн рублей за счет регуляторных послаблений ЦБ, которые предоставлены им для поддержки граждан и малого бизнеса. Такие расчеты специально для "Известий" подготовили в РЭУ имени Плеханова. 3 апреля президент подписал закон о праве на кредитные каникулы граждан и индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса. В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, а также не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Кроме того, малые и средние предприниматели могут подать заявку на беспроцентный кредит на полгода для выплаты зарплат. В свою очередь, Центробанк пошел на серьезное послабление для банков, разрешив им не создавать дополнительные резервы под просроченные долги. Таким образом, кредитные организации могут высвободить значительные средства. "Если мы говорим о предполагаемом росте безработицы и потере доходов граждан, то это выливается в 1-1,5 трлн рублей", - привел расчеты профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Он отметил, что поблажки ЦБ РФ для банков не носят прямого финансового характера - тут можно считать только "альтернативную прибыль" в виде снижения убытков. Как полагает эксперт, на эту сумму, возможно, стоит поддержать не банковский сектор, а самих граждан и МСП, которые, в свою очередь, обеспечат своевременное обслуживание долга, сохранение рабочих мест и дохода граждан. При этом пока "выхлоп" от программы очень скромный, следует из данных, которые привела на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Пока это старт программы и цифры очень низкие. Мы будем смотреть с правительством, что происходит. Могу сказать, что по зарплатной части программы в банки-участники поступило более 900 заявок на почти 6 млрд рублей, удовлетворено пока 234 заявки на очень маленькую сумму - 76 млн рублей. Система раскачивается очень медленно, это не может нас удовлетворять и не соответствует остроте проблемы. Поэтому мы будем работать с банками, чтобы такой механизм заработал", - подчеркнула она. Что касается задолженности физлиц, то с 20 марта от заемщиков поступило более 107 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода из-за эпидемии, при этом с 1 по 7 апреля поступило уже 76 тыс. заявлений, то есть скорость подачи растет. Итоговый результат рассмотрений весьма скромный: по состоянию на 7 апреля банками было рассмотрено 76 тыс. заявлений (71% от общего количества), но удовлетворено всего лишь около 15%. Отказ - по 65 тыс. заявлений. Набиуллина также сообщила, что, если банки будут использовать послабления в своих интересах, например для увеличения прибыли и выплат акционерам, ЦБ вернет регуляторные требования. Уже сейчас защитники прав заемщиков отмечают, что кредитные организации слишком редко идут навстречу клиентам.
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