Чем обернется запрет комиссий при оплате ЖКХ

10 апреля. FINMARKET.RU - Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, считают в ассоциациях финансового рынка.

Как стало известно "Коммерсанту" , главы пяти ассоциаций на финансовом рынке написали письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой отложить принятие законопроекта, предполагающего запрет на взиманиебанками и иными платежными агентами при оплате услуг ЖКХ. Авторы письма указывают, что принятие закона в нынешнем виде приведет к сокращению сети приема платежей для населения.

Банкиры уверяют, что и так практически не берут комиссию. По мнению главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, крупнейшие банки продолжат принимать платежи за ЖКХ, но "переложат расходы, которые понесут из-за бесплатных платежей, на другие услуги, ведь им надо будет компенсировать выпадающие доходы".

А ряд банков, не исключает Аксаков, уйдет с рынка, если не будет комиссий. И это касается не только кредитных организаций. По словам директора системы сбора платежей за ЖКХ "Федеральная Система Город" Петра Мазанова, отмена комиссии означает резкое уменьшение количества доступных и привычных для населения пунктов оплаты. Отмена комиссий повлечет закрытие пунктов приема, которые годами располагались рядом с местом жительства плательщиков, заключает он.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) написала письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина, в котором указала, что потери сборщиков платежей от запрета комиссий за платежи по ЖКХ составят 30-40 млрд руб. в год. Из них более 85% приходятся на банки, платежных агентов и "Почту России". По словам Мазанова, в сегодняшней ситуации принятие новых правил приведет к одному результату - падению собираемости платежей. По подсчетам АБР, собираемость платежей упадет на 2,5%, что составит около 60 млрд руб.

Впрочем, по словам источника "Ъ" в одном из крупных банков, ключевая проблема не в разумных комиссиях 1-3%, а в том, что в некоторых, особенно региональных, муниципальных образованиях комиссия Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) доходит до 20% платежа. Плюс к этому есть еще комиссия управляющей компании, которая может быть в районе 5%. А в законе, по словам источника, зафиксирована отмена комиссий только для банков, платежных агентов и "Почты России". Да и то речь идет не обо всех комиссиях, а только по платежам за 4 основные услуги: свет, вода, газ и отопление.