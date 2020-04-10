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10 апреля 2020 года 10:52
Собираемость платежей за воду может упасть до 30%
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dpa\ТАСС
10 апреля. FINMARKET.RU - С просьбой вернуть пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг для большей части населения обратились в правительство водоснабжающие организации. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, а также компании "Российские коммунальные системы" и "Росводоканал" указывают, что в ближайшее время собираемость платежей может упасть с 95-96% до 25-30%, и наибольшее влияние на рост задолженности окажет введенный мораторий на пени за просрочку платежей за ЖКУ, пишет "Российская газета". При этом сами ресурсоснабжающие организации работают в усиленном режиме - повышают концентрацию реагентов для обеззараживания питьевой воды и сточных вод, применяют интенсивное ультрафиолетовое облучение, увеличивают количество отбираемых проб и лабораторный контроль. Поставщики реагентов уже объявили о росте цен на свою продукцию из-за снижения курса рубля. Поэтому авторы письма предлагают не взимать пени только с граждан, получающих субсидии и компенсации на оплату жилья, как с самых социально уязвимых слоев населения. Часть населения может воспринять отмену пеней как сигнал вообще не оплачивать коммунальные услуги, считают в РКС. Если водоканалы будут получать только 25% выручки, это означает и низкое качество очистки воды из-за отсутствия средств на реагенты, и аварии на сетях, считают в компании. В самой сложной ситуации сейчас управляющие организации, отмечает исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Если их выпадающие доходы не будут компенсированы из бюджета, если не будут смягчены лицензионные требования, в ближайшее время следует ожидать массового ухода с рынка управляющих организаций, рост количества "брошенных домов", - предупреждают в "ЖКХ Контроль". Там предлагают в рамках антикризисной программы компенсировать УК и ТСЖ неоплату гражданами коммунальных услуг и расходы на дезинфекцию, а также отменить пени УК и ТСЖ за просрочку платежей поставщикам ресурсов на срок до 60 дней, освободить их от НДС или снизить для них ставку до 10%.
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Ключевые слова: Россия, водоснабжение
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Istina 10.04.2020
Все сработали в пользу посредников, 3-х лиц в цепочке платежей за ЖКУ, все обеспечили выгоды организациям, управляющим МКД. Не гражданам, а юридическим лицам,у которых в обороте еще субсидии из бюджетов регионов. Может "ЖКХ Контроль" обеспечить "выпадающие доходы" гражданам, потребителям, плательщикам ЖКУ, в связи с некомпетентной работой? В самой сложной ситуации сейчас граждане, а не управляющие организации.
Istina 10.04.2020
Может исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева объяснить разницу между Мосэнергосбытом и МОЭК? Оплата Мосэнергосбыту за поставленные услуги производится по прямому договору с контрагентом - Мосэнергосбытом. Оплата МОЭК за поставленные услуги осуществляется через посредника - организацию, управляющую МКД. Может исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева обеспечить "выпадающие доходы" гражданам, которым не создали условия для заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями? С Моснергосбытом я заключила договор и работаю. А для установления таких же отношений с МОЭК или Водоканалом, граждан поставили в иные условия. Ни один орган, ни одна организация (комитет, фонд и т.п.) не работала по вопросу прямых договоров в пользу граждан, потребителей, плательщиков ЖКУ.
Istina 10.04.2020
Может "ЖКХ Контроль" обеспечить "выпадающие доходы" гражданам, плательщикам ЖКУ, в случае системных долгов организации, управляющей МКД? Может исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева обеспечить выполнение работ, оказание услуг организацией, управляющей МКД, в соответствии с требованиями законодательства? Может исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева обеспечить прозрачность финансовой и хозяйственной деятельности организации, управляющей МКД?
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