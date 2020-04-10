Минпромторг против госрегулирования цен на еду

10 апреля. FINMARKET.RU - В Мнпромторге считают крайне нежелательным принимать нерыночные и чрезвычайные меры по регулированию цен на. Как заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, комментируя предложения депутатов о регулировании наценок на продукты питания, "это может погубить всю отрасль вместе с сельхозпроизводителями и производителями продуктов питания".

Вчера глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов предложил правительству разработать механизм ограничения цен на продукты питания при чрезвычайных ситуациях по аналогии с медикаментами. Как сказал Неверов, рост цен в ситуации распространения коронавируса в основном обоснован действиями поставщиков, а не производителей. В связи с этим он считает необходимым позволить правительству ограничивать 10% наценку для каждого этапа перепродажи продуктов питания по "товаропроводящей цепи".

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проверит информацию о росте цен, представленную депутатами 9 апреля, пишут "Ведомости"

По словам Евтухова, благодаря слаженной работе торговых сетей и производителей продуктов питания удалось полностью удовлетворить ажиотажный спрос покупателей во второй половине марта 2020 г. При этом рыночные механизмы ломать не пришлось, как и ограничивать отпуск товаров в одни руки и прибегать к другим чрезвычайным мерам.

По его данным, около 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней. "Поэтому в ближайшее время мы столкнемся со спадом оборота торговли и производства, что, к слову, является серьезной проблемой, которую мы сейчас решаем вместе с коллегами из Минсельхоза России и бизнесом", - говорит Евтухов.

Ценовую ситуацию он оценил как стабильную и не вызывающую беспокойства. Как сказал также Евтухов,и Минсельхоз прорабатывают все случаи необоснованного повышения цен вместе с ФАС.

Ассоциация "Руспродсоюз", в которую входят крупнейшие производители продуктов питания, идеи депутата тоже не поддерживает. "Фиксацияна товар всегда приводит к дефициту. Мы считаем более правильным сформировать прозрачную систему ценообразования, без бонусов, штрафов и иных выплат между поставщиками и торговыми сетями", - сообщил зампредседателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.