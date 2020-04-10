Обналичивание денег в России упало до 5-летнего минимума

10 апреля. FINMARKET.RU - В прошлом году объем операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе (через счета и платежные карты физлиц, а также корпоративный "пластик" юрлиц и ИП) составил 96 млрд рублей, следует из статистики на сайте ЦБ. Как выяснили "Известия" , это минимальное значение за все время публикации таких данных, то есть за 5 лет. На протяжении этого периода показатель ежегодно сокращался с 600 млрд в 2015 году. Только за последний год объем теневых финансовых операций в этом секторе уменьшился в 1,9 раза.

В структуре обналичивания, как и в предыдущие периоды, основную долю (60%) составили выдачи со счетов и платежных карт физлиц, следует из данных регулятора. В соответствии со статистикой лидирующие сферы экономики, в которых есть спрос на теневые финансовые операции, также остались неизменными: 37% приходится на строительный сектор, четверть - на услуги, еще 24% - на торговлю.

В "Тинькофф" и МКБ "Известиям" подтвердили тренд на снижение объемов обналичивания. Он связан с внедрением автоматизированных систем в банках, которые выявляют потенциально сомнительные операции неблагонадежных клиентов еще на начальном этапе их обслуживания в кредитной организации, пояснил директор департамента комплаенса малого и среднего бизнеса МКБ Павел Фролов. Другая причина - развитие скоринг-процессов в банках: технологии позволяют видеть бизнес фирм шире, более точно отслеживать все трансакции и предотвращать проведение сомнительных и транзитных операций, считают в "Тинькофф".

В 2019 году были популярны схемы обналичивания с использованием исполнительных листов - документов, которые имеют юридическую силу, отметили в "Тинькофф". Но сейчас наличные легче "купить" у торговых сетей и на рынках, чем провести через сеть фирм-однодневок в банках.

Кроме того, в прошлом году популярной была схема обналичивания материнского капитала через покупку у подставных лиц участков с непригодными для жизни домами, однако сейчас с ней борются на законодательном уровне, рассказал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Анатолий Логинов.

Между тем, как заметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями (АУФИ) Геннадий Николаев, ужесточения со стороны банков имеют и обратную сторону - всё чаще блокируют счета добросовестных предпринимателей и физлиц. Но если дело доходит до суда, то порядка 60% блокировок признаются необоснованными.

Борьба с обналичиванием стала эффективной благодаря цифровизации налоговой сферы: ФНС всё более качественно выявляет фирмы-однодневки и компании, которые уходят от уплаты сборов, считает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин. Он пояснил, что стоимость обналичивания стала сопоставима с уплатой налогов, поэтому теневые схемы всё менее востребованы.

В 2020 году сохранится тренд на сокращение объемов обналичивания - контроль за уплатой налогов будет усиливаться благодаря автоматизированным системам ФНС, кроме того, активное противодействие со стороны банков продолжится, считает Фролов из МКБ.