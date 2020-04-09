Ювелиры запросили господдержки

9 апреля. FINMARKET.RU - Российские производители и продавцы ювелирных изделий просят правительство о помощи, так как эпидемия коронавируса и связанные с этим ограничения привели к полной остановке производителей и магазинов ювелирных изделий.

В связи с этим гендиректор Гильдии ювелиров (объединяет более 100 производителей и продавцов ювелирных изделий в России) Эдуард Уткин 3 апреля написал премьеру РФ Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову, что отрасли срочно нужна правительственная поддержка, Как пишут "Ведомости" , Уткин сетует, что отрасль не включена в список наиболее пострадавших.

Между тем в марте спрос на изделия упал в среднем по отрасли на 70%, а в конце месяца работа встала полностью. По данным гильдии, в России 4500 ювелирных заводов, более 20 тыс. магазинов и 5300 мастерских по ремонту ювелирных изделий. В отрасли трудятся свыше 160 тыс. человек.

Гильдия ювелиров просит предоставить отрасли налоговые каникулы, реструктурировать кредиты, перевести арендные платежи на процент от выручки, снизить ставки страховых платежей и повысить пособия по безработице.

Согласно данным Гильдии, в прошлом году объем российского ювелирного рынка составил 241 млрд руб.

Как отмечает Уткин, ювелирная отрасль не включена в перечень наиболее пострадавших по причине стереотипного к ней отношения как к отрасли высокомаржинальной, производящей предметы роскоши, но это не так. В России производство ориентировано на выпуск продукции бюджетного ценового сегмента, а средний чек составляет 3600 руб. 98% предприятий отрасли относятся к малому и микробизнесу, пишет Уткин, в регионах традиционного производства ювелирных изделий развит формат семейных компаний.

Гендиректор одного из московских ювелирных заводов, просивший об анонимности, говорит, что отрасль находится на грани гибели. По его словам, зарплату на заводе последний раз выплачивали за март и то частично, больше средств у предприятия нет.

Большинство российских производств сосредоточено в ювелирном кластере Костромы (более 40% всех произведенных ювелирных изделий), это почти 20 тыс. рабочих, у которых есть семьи и дети, поясняет Максим Гутерман, коммерческий директор ювелирного завода "Топаз" (бренд Karatov). И если правительство не пойдет отрасли навстречу, то производство будет уничтожено, а рынок захватят контрабанда и импортные изделия, предупреждает он.