Долг банкротов в России снизился почти в 2 раза

9 апреля. FINMARKET.RU - Совокупная задолженность юридических и физических лиц, признанных банкротами, в 2019 году сократилась в 1,88 раза - до 2,18 трлн рублей по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ.

Такое снижение связано с сокращением размера задолженности банкротов - юридических лиц по сравнению с 2018 годом в 2,2 раза - с 3,9 трлн рублей до 1,78 трлн рублей. При этом количество компаний, в отношении которых дело о несостоятельности было завершено, сократилось незначительно - с 9715 до 8970.

Данные за 2018 год демонстрировали противоположную тенденцию: тогда совокупный долг всех банкротов достигал 4,1 трлн рублей. Прирост был обеспечен увеличением задолженности несостоятельных компаний по сравнению с 2017 годом в 2,35 раза - с 1,66 трлн рублей до 3,9 трлн рублей при практически неизменном количестве банкротов. Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Алексей Рыбалка тогда говорил, что рост задолженности может быть связан с несколькими "необычно крупными" банкротами, которые и повлияли на статистику. Это, вполне возможно, некие частности, и не обязательно говорить, что рост задолженности определен какими-то устойчивыми плохими макроэкономические трендами, отмечал он.

В подавляющем числе случаев поводом для начала процедуры банкротства компании становится подача заявления от ее кредиторов (63,37% случаев), свидетельствуют данные судебной статистики. Свои требования в 42,58% случаях заявители обосновывают наличием долга от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, на долг менее 500 тыс. рублей ссылаются около 27,65% заявителей, а на сумму от 3 млн до 10 млн рублей - порядка 16% кредиторов. При этом ссылка на долг свыше 1 млрд рублей встречалась только в 171 случае (0,43%).

Всего в суды за прошлый год поступило 50 тыс. 269 заявлений о признании того или иного лица несостоятельным, приняты к производству были только порядка 39,7 тыс. заявлений.

Количество заявлений о банкротстве граждан с момента появления этого института в российском законодательстве в 2015 году ежегодно только растет. В 2019 году наблюдался их прирост на 69% - до 83 тыс. 474 случаев, годом ранее их число увеличилось на 52% - до 49 тыс. 566 по сравнению с 2017 годом.

Завершены в 2019 году были процедуры банкротства в отношении 45 тыс. 630 граждан, годом ранее - 28 тыс. 420. При этом совокупная задолженность граждан-банкротов увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 2 раза - до 314 млрд рублей с 153,74 млрд рублей. Требования кредиторов были удовлетворены на 12,62 млрд рублей, в предыдущем отчетном периоде - 11,33 млрд рублей.

Граждане воспринимают процедуру банкротства как шанс на fresh start и избавление от непосильных долгов и потому чаще всего инициируют процедуру своего банкротства сами. Так, в 2019 году они поступили почти в 70 тыс. случаев (82%). При этом в почти 70% случаев граждане банкротятся из-за долга от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, чуть менее 15 тыс. человек (17,6%) - из-за долга до 500 тыс. рублей.

Практически всегда гражданам удается добиться личного банкротства, в прошлом году суды отказали в этом только 754 раза. В 366 случаях это произошло из-за того, что гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил недостоверные сведения финансовому управляющему или суду, в 326 - из-за незаконных действий банкрота, в 62 случаях отказ был связан с тем, что гражданин привлечен к ответственности за неправомерные действия при банкротстве, за преднамеренное или фиктивное