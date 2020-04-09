У россиян вырос страх потери сбережений

9 апреля. FINMARKET.RU - Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и падение курса рубля, рейтинг страхов россиян за полгода почти не изменился - вырос лишь страх потери сбережений. Это следует из данных "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости" . Согласно рейтингу, более всего опрошенные боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей, собственной болезни и бедности. Реже всего они испытывают страхи старости, публичных унижений, стихийных бедствий, потери работы и смерти.

Социологи просили респондентов оценить их страхи по пятибалльной шкале - от 1 ("совершенно не испытываю страха") до 5 ("испытываю постоянный страх"). Потерять сбережения постоянно боятся 24% россиян (в сентябре 2019 г. - 18%), совсем не боятся - 30% (41%). Доля тех, кто очень боится болезни и мучений, наоборот, снизилась за полгода с 34 до 30%.

Самым большим страхом россиян в последние три года остается беспокойство за здоровье близких и детей. В августе 2017 г. его постоянно испытывали лишь 37% опрошенных, но к октябрю 2018 г. этот показатель взлетел до 64%, а к марту 2020 г. немного снизился - до 62%. Страх мировой войны, резко возросший осенью 2018 г. (с 21% в августе 2017 г. до 46%), с тех пор уменьшился до 40%. Кроме того, опрошенные боятся произвола властей (31%), бедности и нищеты (28%, снижение за полгода на 3 процентных пункта), СПИДа (27%) и возврата к массовым репрессиям (26%). В нижней части рейтинга страхов оказались боязнь унижений (16%), старости (17%) и потери работы (18%). Если же исходить из доли тех, кто совершенно не испытывает страха, то меньше всего жители страны боятся старости (40%), публичных унижений (38%), стихийных бедствий (37%) и СПИДа (36%).

Страхи значимо вырастают в периоды турбулентности, но на момент опроса (19-25 марта) ситуация еще казалось благоприятной, не было режима самоизоляции и т. п., говорит социолог "Левада-центра" Карина Пипия: "Да и на уровне реального поведения людей мы видим, что часть граждан не воспринимают пандемию серьезно, гуляют, жарят шашлыки и т. д. То есть на момент опроса не было массовой паники, которая могла бы повлиять на существенный рост страхов". Страх за здоровье близких всегда на первом месте, это самый сильный страх у наших сограждан и коронавирус содержательно в сложившейся иерархии страхов ничего не меняет, поясняет социолог: "Другое дело, что опасность заразиться лично или опасность того, что заразятся близкие тебе люди, конечно, от февраля к марту выросла, но это замерялось отдельным вопросом". В нынешнем исследовании небольшой рост отмечался у страхов потери сбережений и потери работы и это индикатор того, что люди ожидают ухудшения личного финансового положения, отмечает Пипия: