Дефолты по автокредитам продемонстрировали рост

9 апреля. FINMARKET.RU - Длившийся два года тренд на снижение просрочки по автокредитам преломился в 1-м квартале 2020 года. Объем дефолтной задолженности по автокредитам за 1-й квартал 2020 года вырос на 4%, до 52 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из данных исследования БКИ "Эквифакс" и НАПКА, с которым ознакомились "Известия" ..

Если судить по примеру кризиса 2014-2015 годов, объемы автокредитования могут снизиться в 2,5-3 раза, рассказал изданию гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. Однако, по его словам, нельзя исключать и более глубокого падения, потому что автосалоны не работают. За последнюю неделю марта объем заявок наупал в два раза, а уровень их одобрения уменьшился с 46-50 до 40%, отметил он.

В конце февраля и начале марта фиксировалось увеличение объема выдачи до 50%, утверждает гендиректор финансового маркета "Юником24" Юрий Кудряков. По его словам, это связано с ослаблением рубля и опасениями, что автомобили резко подорожают. В апреле граждане перешли на режим тотальной экономии из-за растущей неопределенности.

В ВТБ рассказали, что по итогам I квартала отмечается рост числа заявок на автокредиты. В марте их количество увеличилось на 16,5% к февралю, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Там пояснили, что пока преждевременно давать прогнозы на будущее, потому что многое будет зависеть от продолжительности влияния коронавируса на рынок.

Кредитование остановилось, количество заявок на минимальном уровне и большинство из них были сформированы до карантина, рассказал "Известиям" президент - председатель правления Росгосстрах Банка (входит в группу "Открытие") Алексей Токарев. Клиенты сидят по домам, точки продаж действуют в ограниченном режиме, автосалоны прекратили свою работу. "Автодилеры ищут новые каналы продаж. Например, покупка автомобиля онлайн и его последующая доставка. Идея находит отклик у клиентов, но о массовости этой услуги говорить еще рано", - сообщил Токарев.

В условиях мирового карантина из-за коронавируса и стагнации бизнеса можно предположить, что рост просрочек по долгам будет значительным, считает гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата. Кто-то потеряет работу, а у кого-то снизится доход. По его словам, граждане уже сейчас задумываются, как обеспечить себя и свою семью самым необходимым для жизни, а не о том, как не выйти на просрочку по долговым обязательствам.

Аналитики назвали рост дефолтов по автокредитам первым звонком кризиса на авторынке, поскольку граждане приобретают в долг до 75% машин. На число дефолтов не повлияют и кредитные каникулы, потому что они распространяются на ссуды размером до 600 тыс. рублей, а средняя сумма займа на авто превышает 780 тыс. рублей. Эксперты прогнозируют дальнейший рост доли просрочек из-за ухудшения финансового положения граждан.