Клиенты НПФ и ПФР недосчитались 2,6 млрд руб. инвестдохода

8 апреля. FINMARKET.RU -негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате досрочной смены страховщика по итогам 2019 года потеряли около 1 млрд руб. инвестдохода. А с учетом клиентов Пенсионного фонда России (ПФР) общая сумма потерь составила 2,6 млрд руб.

Более 180 тыс. человек по итогам переходной кампании 2019 года ушли из одного частного фонда в другой или вернулись в ПФР по досрочным заявлениям. В итоге они лишились около 1,1 млрд руб. инвестдохода, свидетельствует оценка "Коммерсанта" , сделанная на основе предварительных неофициальных данных ПФР. Таким образом, средние потери одного клиента, покинувшего, составили около 6 тыс. руб., или 9% пенсионных накоплений. По итогам переходной кампании 2018 года граждане, ушедшие из НПФ, потеряли 4,3 млрд руб.

При этом 75 тыс. клиентов ПФР, которые досрочно перевели свои накопления в НПФ по итогам прошлогодней переходной кампании, согласно расчетам "Ъ", лишились около 1,5 млрд руб. Таким образом, они потеряли до 39% своих накоплений. Столь большая разница в потерях с клиентами НПФ объясняется тем, что для "молчунов", которые являются основными клиентами ПФР, действовали максимально возможные штрафные санкции за досрочный перевод -инвестдохода за 4 года. При этом клиентская база НПФ более разнородная с точки зрения прихода в фонд (а значит, и фиксинга), поэтому итерялся за меньший срок. К тому же некоторые фонды по итогам 2018 года разнесли убытки по счетам своих клиентов, сокращая их доходы.

На общее сокращение потерь по сравнению с предшествующими годами повлияло значительное снижение темпов переходной кампании. В результате за прошлый год на смену страховщика было подано почти в 6 раз меньше заявлений, чем годом ранее. Впрочем, как показали контрольные закупки "Ъ", риски неинформирования граждан о последствиях досрочной смены страховщика сохранялись высокими. "Из-за недобросовестных действий агентов фондов более половины досрочных переходов были оформлены застрахованными лицами неосознанно",- говорит топ-менеджер одного из НПФ, столкнувшегося по итогам года с нетто-оттоком клиентов.