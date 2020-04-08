Организации ЖКХ освободят от наказаний

8 апреля. FINMARKET.RU - За жилищно-коммунальные услуги, которые были предоставлены с нарушениями, необходимо проводить перерасчет, однако штрафовать поставщика услуг за это не следует. Об этом говорится во внесенном в Госдуму правительственном законопроекте, пишет "Российская газета"

Речь идет о последствияхнепрерывности предоставления или снижении качества коммунальных услуг. Поправки в Жилищный кодекс предполагают, что лицо, виновное в этом, обязано изменить размер платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством. Правительство, таким образом, предлагает отказаться от штрафов, которые, согласно Жилищному кодексу, сейчас обязан платить виновник потребителю.

Как указано в пояснительной записке, наложение штрафов имеет негативные последствия. Так, административные расходы в связи с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов будут многократно превышать его величину.

Норма о штрафах, введенная в ЖК законом 2015 года, так на практике и не заработала. Как говорит директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер, не заработала она в связи с реальными сложностями выплаты таких штрафов каждому потребителю и учету таких штрафов при налогообложении организаций - исполнителей коммунальных услуг. "Законопроектом предлагается отменить неработающую норму", - разъясняет Генцлер.

А исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева отмечает, что меры, связанные с взиманием штрафов при некачественном предоставлении коммунальных услуг со стороны ресурсоснабжающих организаций, достаточно редко использовались на практике. "В случае их применения они не становились стимулирующей мерой для "ресурсников", поскольку чаще всего нарушения качества были связаны с отсутствием у организаций средств, необходимых для ремонта и модернизации. В этом случае штрафы еще больше ухудшали финансовое положение предприятий", - отметила она.

Как считает Разворотнева, из-за пандемии предприятия коммунального комплекса неизбежно столкнутся со снижением платежей., поэтому необходимо рассмотреть дополнительный пакет мер, направленных на поддержку ЖКО в период кризиса.