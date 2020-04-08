Новый налог может затронуть доходы по вкладам меньше миллиона

8 апреля. FINMARKET.RU -на процентный доход может распространяться и на вкладчиков, чьи депозиты в сумме не превышают миллион рублей. Это следует из расчетов рейтингового агентства "Эксперт РА" и "БКС Премьер", подготовленных специально для "Известий"

В конце марта президент Владимир Путин утвердил поручения по итогам своего обращения к нации. В том числе чиновникам предписывалось подготовить нормативную базу для введения НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей. Однако представленная Минфином формула, которая легла в основу закона, вызвала у некоторых вкладчиков вопросы. Она предполагает, что необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение суммы в миллион рублей и ключевой ставки Банка России на 1 января соответствующего года. В условиях 2020-го он составил бы 60 тыс. рублей. То есть НДФЛ нужно уплачивать с дохода, который превышает эту сумму. Новый закон вступит в силу с будущего года, а значит, первые выплаты придутся на 2022 год.

На многочисленных форумах вкладчики интересуются, как будет рассчитываться налог по уже существующим долгосрочным депозитам (два-три года), если проценты начисляются в конце. Этот нюанс пресс-служба Минфина "Известиям" не разъяснила.

"Согласно текущей версии закона, дата открытия вклада при налогообложении не имеет значения. И если не будет каких-либо дополнительных поправок и уточнений, налог будет взиматься с любого дохода по вкладу, полученного начиная с 1 января 2021 года - независимо от того, в каком году был открыт депозит", - полагают аналитики "БКС Премьер". По их мнению, по долгосрочным вкладам с выплатой процентов в конце срока при расчете налоговой базы будет учитываться весь доход на момент окончания срока вклада. В "БКС Премьер" привели такой пример: в апреле 2020-го гражданин открывает вклад на сумму 700 тыс. рублей под 6,5% на срок два года с выплатой всех процентов в конце. Доход по такому вкладу в апреле 2022-го должен составить 91 тыс. рублей.

"Предположим, ключевая ставка на 1 января 2022 года будет на уровне 5%. В этом случае налогооблагаемая база по вкладу в нашем примере составит 41 тыс. рублей. Таким образом, в 2023 году человек заплатит налог (с дохода по вкладу, полученному в 2022 году) в размере 5330 рублей", - привели расчеты в "БКС Премьер".

По словам директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ивана Уклеина, доход по вкладам с выплатой процентов в конце срока имеет двоякую специфику.

"С одной стороны, он будет получен в январе 2021 года и целиком отнесен к доходу соответствующего налогового периода. С другой, база для исчисления процентов почти полностью определяется из тех периодов, на которые новый налог еще не распространялся. В отдельных случаях налоговый орган может трактовать такие случаи не в пользу вкладчика", - отметил он.

"Вклад на сумму 900 тыс. рублей, открыт в декабре 2019-го под 7,2% с ежемесячной выплатой. Проценты за 2021 год составят порядка 64 тыс. Если принять текущие условия по ключевой ставке, налог составит 13% от 4 тыс. рублей. То есть 520 рублей, которые в 2022 году придут в личный кабинет налогоплательщика со сроком уплаты до 1 декабря", - пояснил Уклеин.