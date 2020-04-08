Какие инициативы РСПП готово обсуждать правительство

8 апреля. FINMARKET.RU -обсуждает предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по поддержке бизнеса в условиях эпидемии коронавируса, сформулированные в конце марта 2020 года, пишет "Коммерсант"

на заседании своего координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции сегодня должен обсуждать часть инициатив, уже переданных в Белый дом по разным каналам. По состоянию на 7 апреля часть идей де-факто уже принята Белым домом в период 30 марта - 2 апреля в менее широкой форме, нежели хотелось бы РСПП. А значительная часть идей не обсуждается - например, возмещение НДС без банковской гарантии по заявительному принципу или субсидирование двух третей МРОТ при простоях предприятий из-за карантина.

В целом набор предложений РСПП выглядит как реакция на уже реализованный катастрофический сценарий развития событий в экономике с максимально полной компенсацией понесенных потерь за счет резервов бюджетной системы.

Белый дом, в свою очередь, пока действует скорее по ситуации - набор обсуждаемых им мер это подтверждает.

Главное, что готово обсуждать правительство Михаила Мишустина в будущем,- "возможность при реструктуризации кредитов и займов разделения убытков, возникших в связи с распространением COVID-19 и мерами по его нераспространению, между банком, заемщиком и государством", рассказал источник "Ъ" в финансово-экономическом блоке Белого дома. А пока правительство вообще не обсуждает с РСПП его многочисленные и детальные предложения по взаимодействию с банками по кредитам, кроме самых общих.

То, что правительство поддерживает точно, - учет в себестоимости расходов компаний на антиэпидемические меры на производстве. Белый дом также готов обсуждать сохранение инвестпрограмм госмонополий на 2020 год, замещение кредитов в валюте рублевой ликвидностью и обеспечение банковской оборотной ликвидностью компаний до пересмотра ЦБ методик оценки кредитных рисков; увеличение авансирования госконтрактов до 50% и более, широкое предоставление госгарантий по лизингу и аэропортам, обеспечение спецмерами импорта необходимой рабочей силы и реализацию работы судов по экономическим спорам в дистанционном режиме. Из новых "точечных" мер - снятие ограничений на транспортную составляющую экспортных субсидий (постановление правительства №496) на 2-й квартал 2020 года, "заморозка" тарифов (но не отмена платы) системы "Платон" до конца года, субсидии на закупку оборудования и ПО для удаленной работы, приостановка взимания курортного сбора, направление дивидендов РЖД за 2019 год на реализацию инвестпрограммы госмонополии.

Среди предложений, которые в Белом доме также сейчас готовы обсуждать, есть блок, связанный со стимулированием инвестпроектов. Самое крупное изменение в этой части - готовность правительства обсуждать субсидирование процентных ставок по новым инвестпроектам, заключенным в 2020 году.

В то же время остается неочевидной судьба предложений, в которых РСПП заинтересован более всего.

Это точечное и временное снижение НДС, налоговые каникулы на страховые взносы, моратории на изменение акцизов, продление действовавшего до конца 2019 года "моратория по контролируемой задолженности". Наиболее крупная идея РСПП из выглядящих "проходными" - использование ресурса налога на прибыль через снятие ограничений на перенос налогооблагаемой прибыли на убытки прошлых лет (сейчас лимит - 50% за год) и учет в базе по налогу на прибыль только реализованных курсовых разниц по валютным активам и обязательствам.