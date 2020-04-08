Компании стали вводить 4-дневную рабочую неделю

8 апреля. FINMARKET.RU - В России в новых обстоятельствах стала актуальной инициатива о введении четырехдневной рабочей недели, которую еще недавно экономисты называли нереалистичной и популистской мерой, пишут "Ведомости"

Из-за кризиса затронутыми или потенциально невостребованными могут оказаться примерно 15 млн российских работников, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Как и во время предыдущих кризисов, все начнется с мягких мер: перевода сотрудников в другие, более прибыльные подразделения, вывода из штата и перевода на договор подряда, сокращенных графиков работы, отправки в неоплачиваемые отпуска на неопределенное время, изменения структуры оплаты труда, урезания пакетов социальных льгот, отмены бонусов и снижения зарплат. Но закончится все увольнениями, говорил ранее "Ведомостям" Андрей Носов, основатель проекта Job Talks.

Как показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1000 предпринимателей, проведенный с 31 марта по 2 апреля, 16% респондентов уже уволили сотрудников, а еще 31% собираются сделать это в ближайшее время.

По мнению экспертов, для компаний, которые стремятся избежать массовых сокращений, четырехдневная неделя является хорошей альтернативой, она равнозначна сокращению 20% штата.

В сентябре 2019 г., вскоре после заявлений тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева о возможности перехода на четырехдневную неделю, "Ведомости" и исследовательская служба портала HeadHunter опросили российских работодателей, планируют ли они перейти на четырехдневную неделю. Тогдана четырехдневную рабочую неделю в ближайшие один-два года рассматривали лишь 12% из 200 опрошенных работодателей, в долгосрочной перспективе - 8%. Половина (49%) работодателей считали переход их компании на сокращенный трудовой график нецелесообразным: 40% отмели эту возможность сразу, а 9% - проведя предварительные расчеты. Сейчас отношение нанимателей изменилось. Половина российских компаний перевели сотрудников на неполный рабочий день с сокращением зарплат, а еще 20% планируют сделать это в будущем, показал опрос ЦСР.

Переход на четырехдневную рабочую неделю коснется в основном обслуживающего и офисного персонала, а не работников, занятых на непрерывном производстве.

Ввести четырехдневную рабочую неделю можно, если сотрудники подпишут соответствующие дополнительные соглашения. Чтобы изменить трудовой договор без согласия сотрудника, нужно уведомить его о введении четырехдневной недели за 2 месяца в связи с организационными или технологическими изменениями условий труда, напоминает Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права Московской коллегии адвокатов "Солдаткин, Зеленая и партнеры".