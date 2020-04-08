Fitch ухудшило прогноз рейтингов 15 банков РФ

8 апреля. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентствоRatings изменило прогноз рейтингов дефолта эмитента 15 российских банков на "негативный".

"Изменения в прогнозе отражают давление на финансовые профили банков из-за вспышки коронавируса, снижения цен на нефть и последовавшего экономического спада", - сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинговые действия касаются следующих банков: Райффайзенбанк (рейтинг "ВВВ"), Альфа-банк ("ВВ+"), Совкомбанк ("ВВ+"), Московский кредитный банк ("ВВ"), Тинькофф Банк ("ВВ"), Банк Санкт-Петербург ("ВВ"), СДМ-банк ("ВВ"), Челиндбанк ("ВВ"), Примсоцбанк ("ВВ"), Левобережный ("ВВ"), Хоум Кредит энд Финанс Банк ("ВВ-"), Экспобанк ("ВВ-"), Локо-банк ("ВВ-"), Банк Уралсиб ("ВВ-"), Кредит Европа Банк ("ВВ-").

Прогноз рейтинга Альфа-банка был изменен на "негативный" с "позитивного", для остальных банков прогноз был изменен со "стабильного". РДЭ всех 15 банков были подтверждены на прежних уровнях.

Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ банка "Аверс" на уровне "ВВ" со "стабильным" прогнозом.

На прошлой неделе Fitch пересмотрело прогноз и теперь ожидает падения российской экономики на 1,4% в 2020 году. Между тем в 2021 году предполагается рост ВВП на 2,2%.