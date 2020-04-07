Максимальный размер ипотеки для кредитных каникул могут повысить в отдельных регионах

7 апреля. FINMARKET.RU - Максимальный размер ипотеки, которая может подпасть под условия предоставления кредитных каникул, может быть повышен для некоторых российских регионов, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".

"Уровень 1,5 млн рублей был избран как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов. Конечно, в этот перечень не входят ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни регионы Дальнего Востока. В этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов. Сейчас рассматриваются разные варианты, они обсуждаются в правительства, я думаю, что в ближайшее время решение будет принято", - сказал Моисеев.

Ранее правительство РФ опубликовало постановление, которым определило максимальный размер кредита физлиц и индивидуальных предпринимателей, который может подпадать под условия кредитных каникул, предоставляемых заемщикам, чьи доходы сократились на 30%.

Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум.

Как говорится в постановлении правительства, кредитныепредоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:

- по ипотечным кредитам - 1,5 млн рублей;

- по автокредитам - 600 тыс. рублей;

- по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей;

- по потребительским кредитам для физлиц - 250 тыс. рублей;

- по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, на получение кредитных каникул на 6 месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств.