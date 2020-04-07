.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Максимальный размер ипотеки для кредитных каникул могут повысить в отдельных регионах
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

07 апреля 2020 года 10:21

Максимальный размер ипотеки для кредитных каникул могут повысить в отдельных регионах

 0  
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
7 апреля. FINMARKET.RU - Максимальный размер ипотеки, которая может подпасть под условия предоставления кредитных каникул, может быть повышен для некоторых российских регионов, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".

"Уровень 1,5 млн рублей был избран как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов. Конечно, в этот перечень не входят ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни регионы Дальнего Востока. В этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов. Сейчас рассматриваются разные варианты, они обсуждаются в правительства, я думаю, что в ближайшее время решение будет принято", - сказал Моисеев.

Ранее правительство РФ опубликовало постановление, которым определило максимальный размер кредита физлиц и индивидуальных предпринимателей, который может подпадать под условия кредитных каникул, предоставляемых заемщикам, чьи доходы сократились на 30%.

Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум.

Как говорится в постановлении правительства, кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:

  • - по ипотечным кредитам - 1,5 млн рублей;

  • - по автокредитам - 600 тыс. рублей;

  • - по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей;

  • - по потребительским кредитам для физлиц - 250 тыс. рублей;

  • - по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, на получение кредитных каникул на 6 месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Россия,  банки,  ипотека,  каникулы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.