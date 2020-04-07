- - по ипотечным кредитам - 1,5 млн рублей;
- - по автокредитам - 600 тыс. рублей;
- - по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей;
- - по потребительским кредитам для физлиц - 250 тыс. рублей;
- - по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
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07 апреля 2020 года 10:21
Максимальный размер ипотеки для кредитных каникул могут повысить в отдельных регионах
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
7 апреля. FINMARKET.RU - Максимальный размер ипотеки, которая может подпасть под условия предоставления кредитных каникул, может быть повышен для некоторых российских регионов, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24". "Уровень 1,5 млн рублей был избран как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов. Конечно, в этот перечень не входят ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни регионы Дальнего Востока. В этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов. Сейчас рассматриваются разные варианты, они обсуждаются в правительства, я думаю, что в ближайшее время решение будет принято", - сказал Моисеев. Ранее правительство РФ опубликовало постановление, которым определило максимальный размер кредита физлиц и индивидуальных предпринимателей, который может подпадать под условия кредитных каникул, предоставляемых заемщикам, чьи доходы сократились на 30%. Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум. Как говорится в постановлении правительства, кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:
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