Число россиян-банкротов в 1-м квартале выросло в 1,7 раза

7 апреля. FINMARKET.RU - Суды в январе-марте 2020 года признали банкротами 22 356 граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 68% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Рост ускоряется: в аналогичные периоды в 2018 и 2019 годы фиксировался рост числа личных банкротств в 1,5 раза. В январе-марте 2018 года были признаны банкротами 8 966 человек, в аналогичный период 2019-го - 13 308. При этом за весь 2019 год число банкротств по сравнению с 2018 годом увеличилось на 56,8% - до 68 980 (43 984 - в 2018 году).

"Текущая тенденция - следствие наработки технологий и практики, а также распространения информации о возможностях процедуры. Последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае его упрощения законодателем, мы увидим не ранее чем через год", - считает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

При этом количество решений судов о признании компаний банкротами и введении конкурсного производства в первом квартале 2020 года, наоборот, снижалось. Таких решений было 2607, что на 11,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, следует из данных "Федресурса". В подавляющем большинстве случаев (74,1%) инициировали процедуру несостоятельности кредиторы компании, а сами должники - только в 8,2% случаях.

В отличие от корпоративных банкротств, дела о личной несостоятельности граждан инициируют чаще всего сами должники - в 93% дел в первом квартале 2020 года (89,3% в первом квартале 2019 года), существенно меньшую - конкурсные кредиторы - 5,6% (8,8%), налоговый орган - 1,4% (1,9%).

В столичном регионе, традиционно лидирующем по абсолютному числу личных банкротств, их прирост оказался ниже среднего уровня: в Москве +40,5% - до 1451 - в январе-марте 2020 года к такому же периоду 2019 года, в Московской области +64,2% - до 1279 в те же периоды. На третьем месте по числу банкротств граждан оказался Краснодарский край, где количество этих процедур увеличилось в 2,2 раза - до 1176 - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В топ-10 по количеству банкротств также входят Башкортостан (976, +71,5%), Самарская область (956, +68,6%), Санкт-Петербург (913, +46,3%), Свердловская область (901, +73,3%), Ростовская область (727, в 2,1 раза), Саратовская область (688, +90,1%), Волгоградская область (666, +58,9%).

Ускорился также рост количества сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве индивидуальных предпринимателей - он составил 28% в первом квартале текущего года к такому же периоду прошлого года (до 540 с 422), в 2019 году увеличение было 17% к 2018 году (1962 против 1677). Количество сообщений должников о таких же намерениях выросло в январе-марте на 6,8% (до 158 со 148), в 2019 году было +15,1% (до 663 с 576). В отношении граждан-не ИП такое уведомление публиковать не обязательно.

При этом рост количества сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве юридических лиц составил 17,3% в первом квартале текущего года к такому же периоду прошлого года (до 7768 с 6620), в 2019 году увеличение было 16,3% к 2018 году (30 247 против 2604). Количество сообщений должников о таких же намерениях выросло в январе-марте на 17% (до 538 с 460), в 2019 году было снижение на 4,8% (до 2055 с 2158).

Несмотря на рост числа дел о несостоятельности граждан, процедура остается доступной не всем из-за необходимости оплаты услуг арбитражного управляющего. Практически с момента запуска института личного банкротства Минэкономразвития говорит о необходимости повышения его доступности для физлиц. Алексей Юхнин считает, что назрела необходимость создания механизма недорогого и необременительного списания долга для малоимущих. "В текущих условиях доступная для граждан процедура банкротства призвана снизить социальную напряженность", - отмечает он.

Минэкономразвития в конце марта внесло в правительство РФ поправки в законопроект "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина, который готовится сейчас в Госдуме ко второму чтению. Документ, внесенный в Госдуму в сентябре 2019 года Николаем Николаевым, вводит наряду с традиционной судебной процедурой банкротства еще и внесудебную, которой смогут воспользоватьсяс небольшими долгами. Согласно предлагаемым поправкам ко второму чтению, внесудебная процедура банкротства будет доступна гражданам с долгами от 50 тыс. до 700 тыс. рублей. Граждане смогут подавать публичное заявление самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего. Подача заявления через МФЦ будет бесплатной. Согласно проекту, через год после подачи заявления о собственной несостоятельности непогашенные долги человека должны автоматически аннулироваться.