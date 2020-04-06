Инфляция в марте ускорилась до 0,6%

В марте потребительские цены в РФ выросли на 0,6% после роста на 0,3% в феврале, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,8%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,5%

6 апреля. FINMARKET.RU - В марте 2020 годасоставила 0,6% после 0,3% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-марте цены выросли на 1,3%.

В марте 2019 года инфляция составляла на 0,3%, с начала года - 1,8%.

Годовая инфляция в марте текущего года ускорилась до 2,5% после 2,3% в феврале. Годовая инфляция ускорилась на фоне падения рубля впервые с марта 2019 года.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1%, непродовольственные товары - на 0,5%, услуги - на 0,1%.

В 31-м субъекте Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,7% и более. В наибольшей степени в Республике Дагестан - 1,8% и Тульской области - 1,3%, в связи с удорожанием продуктов питания на 2,9% и 1,7% соответственно.

В Москве цены выросли за месяц на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,8% (с начала года - прирост цен составил 1,0% и 1,7% соответственно).

Инфляция в марте 2020 года оказалась ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, равнялся 0,8%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год резко вырос - до 4,7% с 3,5% по опросу месяц назад, на 2021 год он практически не изменился - 3,9% (3,8% по опросу месяц назад).

ЦБ оставил прежним прогноз инфляции на 2020 год в 3,5-4%."Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время, но годовая инфляция, тем не менее, пока еще значимо ниже 4%. Мы будем следить за динамикой роста цен. Данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания", - сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции 3 апреля.

ЦБ ожидает временное ускорение годовой инфляции в РФ в ближайшие месяцы на фоне ослабления рубля. "В этом году может быть превышение таргета, к которому инфляция вернется в 2021 году, говорилось в комментариях ЦБ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

Цены на бензин в марте выросли на 0,1%, с начала года рост составил 0,4%. При этом в годовом выражении бензин подорожал на 1,9%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за март текущего года не изменились, за 3 месяца выросли на 0,8%.

Газовое моторное топливо подешевело в марте на 2,3%.

В марте среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. В среднем сахар подорожал в марте на 13,5%, в январе-марте - на 11,2%. При этом в годовом выражении цены на песок снизились на 22,4%. Подорожание сахара отмечено практически во всех субъектах Российской Федерации, из них в 23-х субъектах - на 16,1% и более. Наибольший рост цен отмечался в Чувашии и Алтайском крае - на 27,5% и 26,2% соответственно. В Магаданской области и Республике Саха (Якутия) он подешевел на 1,8% и 1,1% соответственно.

Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов, отмечает Росстат. Так, цены на помидоры в марте выросли на 14,9%, лук репчатый - на 14,1%, морковь - на 9,4%, чеснок - на 8,9%, лимоны - на 7,8%, виноград - на 6,7%, картофель - на 6,1%, капусту белокочанную - на 5,4%, яблоки - на 5,3%. В то же время огурцы подешевели на 16,4%, апельсины - на 2,5%.

Существенно подорожала гречка - на 6,2%. В 32 субъектах Российской Феде-рации (кроме автономного округа, входящего в состав области) цены на нее выросли на 7,0% и более, заметнее всего в Республике Башкортостан и Алтайском крае - на 13,8% и 13,7% соответственно. В Магаданской области крупа гречневая подешевела на 2,6%.