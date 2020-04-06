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06 апреля 2020 года 10:55
Детским путевкам - федеральное финансирование
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Валерий Матыцин/ТАСС
6 апреля. FINMARKET.RU - В федеральный бюджет на 2021 год предлагают включить финансирование летнего отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (оставшихся без попечения родителей, проживающих в малоимущих семьях и так далее). Инициативу готовит комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, он планирует обратиться к правительству во время весенней сессии, рассказали "Известиям" в Совете Федерации. Сейчас почти все детские путевки оплачивают субъекты. Чтобы им помочь, по данным сенаторов, из федерального бюджета нужно будет выделить около 5 млрд рублей. Проект поддержали в Общественной палате, отметив, что социальная ориентированность государства должна быть подкреплена рублем. Сенаторы надеются, что в правительстве поддержат предложение по федеральному финансированию детских путевок, заявила "Известиям" член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова. По ее словам, необходимо вернуть статью расходов по финансированию летнего отдыха детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. "Уже больше четырех лет этой статьи расходов нет в бюджете. В нашем комитете инициативу все поддержали. И мы будем на этом настаивать", - отметила сенатор. Согласно федеральному законодательству, ответственность за организацию и обеспечение отдыха детей лежит на региональных властях, напомнил в беседе с "Известиями" член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. Однако в действующей Конституции говорится, что федеральный центр и субъекты совместно предоставляют социальную защиту. Как отметил Шатохин, уже несколько лет всё финансирование производится из региональных, муниципальных источников, а также за счет средств предприятий и лишь отдельные направления оплачиваются из федерального бюджета. "Это неправильно, здесь должна быть общая, субсидиарная ответственность и регионов, и Российской Федерации", - заявил сенатор. Сенатор считает необходимым вернуться к практике 2016 года, когда из федерального бюджета софинансировались региональные расходы на оздоровление детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - на это уходило около 4,6 млрд рублей. "Либо следует снова (как это было с 2009 по 2016 год) выделять средства из федерального бюджета на софинансирование в целом всех оздоровительных программ регионов", - сказал политик. Как сказал "Известиям" член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Артем Кирьянов, с каждым годом количество детей, которым нужна помощь государства, увеличивается.
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Ключевые слова: РФ, дети, отдых, финансирование, бюджет
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