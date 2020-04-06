Рост средней зарплаты в удаленке составил почти 10%

6 апреля. FINMARKET.RU - В целом по России в 1-м квартале средняя зарплата в вакансиях на удаленную работу составила 44,9 тыс. рублей, подсчитали аналитики "Авито.Работа". Как говорится в исследовании, по сравнению с 1- кварталом 2019 года рост составил 9,8%. При этом по сравнению с 4-м кварталом 2019 года средняя зарплата снизилась на 1,5%.

Немного другие цифры эксперты получили при анализе уровня зарплат, которые указывают соискатели в своих резюме, пишут "Известия" . Если в 1-м квартале 2020 года в среднем по стране соискатели претендовали на 20,6 тыс.рублей, то в 1-м квартале 2019 года - на 23 тыс. рублей. Падение составило 10,4%.

В некоторых городах России рост средней зарплаты в вакансиях с возможностью удаленной работы в 1-м квартале год к году особенно заметен. Например, в Уфе зарплата в таких предложениях выросла на 32,3% - до 42,4 тыс. рублей, в Тюмени - на 30,7% - до 48,1 тыс. рублей, в Казани - на 22,3% - до 41,1 тыс. рублей.

Однако в некоторых регионах наблюдается динамика, отличная от общероссийской. Так, в Петербурге средняя зарплата в вакансиях год к году для удаленных работников снизилась на 17,9% - до 39,9 тыс. рублей, а в Челябинске - на 12,5% - до 33 тыс. рублей.

Зарплаты же, которые указывают в своих резюме соискатели, снизились во всех городах. Тройку лидеров за 1-й квартал по наблюдениям аналитиков составили Тольятти (-27,9% за год), Иркутск (-20,7%) и Тюмень (-20,1%).

Согласно данным аналитиков, самая высокая доля вакансий в сфере массовых профессий с графиком "удаленная работа" в целом по России наблюдалась в сферах консультирования, страхования, а также маркетинга и рекламы. При этом сфера страхования стала лидером также и по зарплатной динамике: зарплаты в вакансиях увеличились на 26% за квартал и на 5,4% за год - до 39,2 тыс. рублей.