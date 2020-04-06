Коллекторы поддержат должников

6 апреля. FINMARKET.RU - В конце прошлой недели СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) объявила, чторазработали меры поддержки должников в условиях пандемии. В заявлении ассоциации утверждается, что "программы поддержки должников разработаны и действуют во всех коллекторских агентствах", состоящих в СРО.

Как пояснил "Коммерсанту" президент ассоциации Эльман Мехтиев, "членами НАПКА организована работа по списанию части просроченной задолженности заемщикам и предоставлению отсрочки на время пандемии".

В агентстве ПКБ "Коммерсанту" сообщили, что клиентам, потерявшим работу, компания предоставляет снижение платежа до 200 руб. на период 2 месяца, заболевшие коронавирусом освобождаются от платежей на весь период болезни. "Для всех остальных клиентов на ближайший месяц мы готовы снизить платеж на 50% с возможной пролонгацией", - добавил гендиректор ПКБ Павел Михмель.

Клиенты ЭОС, которые заболели коронавирусом или у которых произошло снижение доходов более чем на 30% или потеря работы, могут получить кредитные каникулы на срок до 6 месяцев, списание части задолженности (на 10-90%), уменьшение суммы платежа. А остальным, по словам гендиректора ЭОС Антона Дмитракова, "как и прежде, следует придерживаться установленного графика платежей: 30 нерабочих дней не являются основанием для их переноса".

В "МБА Финансы" пострадавшим готовы предоставить кредитные каникулы, также разрабатывают "план возможного снижения суммы долга".

В компаниях САВД и РСВ (входит в ГК КЭФ) списать часть долга готовы всем клиентам. По словам коммерческого директора РСВ Виктора Семендуева, в компании скидку 20-50% могут получить, у которых есть возможность погасить остаток задолженности в течение месяца. При внесении 5% от суммы долга можно получить дисконт до 15% и рассрочку до 10 месяцев на остаток. Как уточняет гендиректор САВД Давид Цацуа, клиент может рассчитывать на дисконт по долгу только в случае, "если ранее не нарушал условия оплаты по акции или рассрочке". При этом для получения дисконта до 30% необходимо погасить остаток в течение двух платежей.