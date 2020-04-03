Массовые увольнения России не грозят

3 апреля. FINMARKET.RU - В России уровень безработицы сейчас находится на историческом минимуме - 4,4%. Пандемия коронавируса "откорректирует" этот показатель, но массовыево всех отраслях экономики России пока не грозят. Между тем многие российские граждане рискуют потерять работу, так как в стране закрылись десятки тысяч предприятий торговли, транспорта, общепита, сферы досуга. А это больно ударило по наемным работникам.

Меры поддержки им сейчас разрабатываются во всех регионах РФ. Кабинет министров установил максимальную для страны величину пособия по безработице - 12 тыс. 130 руб. Пособие по безработице в Москве составит 19,5 тыс. руб., напоминает "Российская газета"

По мнению директора Центра трудовых исследований ВШЭ Владимира Гимпельсона, работодатели не будут продлевать срочные контракты и настойчиво порекомендуют работникам брать отпуска без содержания. Эксперт считает, что сложнее всего будет выжить малым и средним предприятиям в секторе услуг, ориентированным на спрос населения.

Малый бизнес дает работу 10-15 млн человек. "Пока в наши профсоюзные организации не поступали жалобы на массовые увольнения, но к этому надо быть готовым", - говорит глава исполнительного комитета Конфедерации труда Игорь Ковальчук.

Как показало исследование Центра стратегических разработок, каждая третья компания в России уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты. Многие работодатели вынуждены увольнять сотрудников, так как становится нечем платить зарплату. Но премьер РФ Михаил Мишустин уже предостерег работодателей от соблазна бороться с последствиями пандемии путем сокращения персонала, призвав использовать все формы гибкой занятости людей. Тех же, кто пойдет на радикальное сокращение персонала, заметил премьер, проверит трудовая инспекция, ФНС и прокуратура.

Под удар попали и самозанятые. На неформальную экономику сегодня приходится 20-22% от ВВП. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19%) таких работников составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них 14% не имеют иного дохода. С учетом общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10% самозанятых - это примерно 8 млн человек. Сколько из них сейчас потеряют единственный источник существования, никто не знает.

Минтруд подготовил меры поддержки занятости, согласно которым предлагается работников, которым грозит увольнение, обеспечивать временной работой на том же предприятии. Расходы на их зарплаты - на уровне не менее МРОТ - работодателю субсидирует государство. Субсидия обещана и работодателям, которые возьмут на работу тех, кто недавно ее потерял. Кроме того, безработным предоставят доступ к повышению квалификации. Тем, кто не захочет наниматься на работу, а предпочтет открыть собственное дело, предоставят "подъемные" - 60 тыс. рублей. По прогнозам Минтруда, различными мерами поддержки будет охвачено 67 тыс. человек.

Один из способов избежать безработицы предлагает "Деловая Россия": ввести отрицательный налог на фонд оплаты труда и таким образом стимулировать бизнес сохранять сотрудников даже в условиях, когда они будут вынуждены простаивать.

Как полагают эксперты, избавляться от сотрудников полностью будут те предприятия, которые сами не очень устойчивы и ориентированы только на получение дохода. Большинство же компаний, по мнению заместителя заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова, будут стараться удержать своих работников, но, возможно, станут меньше их нагружать, что отразится на зарплатах.