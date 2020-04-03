Курьерская доставка столкнулась с проблемами

3 апреля. FINMARKET.RU - Участники рынка онлайн-торговли столкнулись с масштабными проблемами. Они обеспокоены действиями региональных властей в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции на фоне пандемии, рассказали "Коммерсанту" несколько собеседников в крупных компаниях и объединениях.

По словам одного из них, в ряде регионов в последние дни были случаи задержания или остановки курьеров. Грузовые автомобили поставщиков, которые идут на распределительные склады, останавливают на границах регионов, если они везут непродовольственные товары, говорит источник в одном из крупных онлайн-ритейлеров. Это связано с тем, что офлайн-ритейл, торгующий этой категорией, должен приостановить работу, тогда как онлайн-ритейл, исходя из распоряжения правительства, может работу продолжать. Однако часто апелляция к документу остается бесполезной, сетует собеседник "Ъ". Также представители бизнеса жалуются на принудительное закрытие пунктов выдачи заказов.

"В ПВЗ в разных регионах творится кошмар, их силовым образом закрывают, курьеров задерживают",- утверждает один из собеседников.

Президент АКИТ (объединяет Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", Ozon и др.) Артем Соколов подтвердил газете, что во многих регионах останавливают курьеров и транспорт, не дают работать складам и распределительным центрам.

Как говорит Соколов, регионы по-своему интерпретируют распоряжение правительства от 27 марта, разрешающее работу дистанционной торговли. Он настаивает, что вопрос необходимо вынести на уровень правительства: "Во-первых, утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную процедуру его получения. Во-вторых, еще раз дать разъяснение регионам, что дистанционнаяразрешена, в том числе непродовольственными товарами, не только из списка первой необходимости".

АКИТ известно по крайней мере о 2 тыс. случаев за последние дни, когда "создавались помехи работе курьеров и поставщиков".характерны почти для всех регионов страны, их практически нет только в Москве, Московской области, Новгородской области и на Чукотке, отметил Соколов.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов подтверждает, что случаи задержания курьеров, закрытия ПВЗ и остановки автомобилей поставщиков в регионах действительно происходят, сейчас они разрешаются Минпромторгом буквально в ручном режиме - через звонки в региональные департаменты торговли.

А в некоторых регионах вопреки позиции правительства выходят документы о необходимости приостановления работы..

Трудности на рынке онлайн-торговли происходят на фоне повышенного интереса россиян к удаленному заказу продуктов и еды. Так, в марте поиск доставок только из предприятий общественного питания в Москве вырос на 70%, в России - на 42%, говорится в исследовании сервиса 2ГИС.