Продажи семян за март выросли на треть

3 апреля. FINMARKET.RU - Режим изоляции и страх остаться без свежих продуктов заставляет россиян возвращаться к садоводству и огородничеству. Даже те, кто раньше сажал на своих участках цветы и газоны, сегодня покупаюткартофеля и овощей. Впрочем, приобрести их сейчас можно только в отдельных продуктовых магазинах либо онлайн. Да и оставшийся ассортимент того и гляди взлетит в цене - большинство семян по-прежнему завозится из-за рубежа.

В марте в рознице резко выросли продажи семян и товаров для дачников, пишет "Российская газета" . Прежде всего в интернет-магазинах. В Wildberries говорят о двукратном росте. В Ozon в марте продали на 20-30% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали традиционные овощи - огурцы, томаты, тыква и морковь, а также укроп, петрушка и зеленый лук, рассказали в Ozon. Наблюдался рост и по сопутствующим товарам - техники для сада, инструмента. При этом 25% покупателей сделали такой заказ впервые - после закрытия офлайн-магазиновсместился в Сеть. Так, были закрыты магазины "Леруа Мерлен". Как уточнили в компании, сейчас купить товары для сада и огорода можно онлайн (в том числе дачную рассаду, включая цветы, саженцы и семена), бесплатная доставка действует по всей России.

К садоводству и огородничеству в этом сезоне однозначно повышенный интерес, говорит председатель Общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов. "Это больше психологический момент - в период экономических неурядиц человеку спокойнее, когда у него есть запас продуктов", - считает эксперт.

В этом сезоне опытные садоводы и огородники успели закупить семена до ослабления рубля и закрытия магазинов в связи с пандемией коронавируса, указывает Туманов. Сейчас, пожалуй, уже нет возможности купить саженцы. Их надо приобретать в питомниках, а они закрыты.

Любые экономические катаклизмы, которые глобально затрагивают вопросы благосостояния людей, поворачивают их в сторону деревни и приусадебных участков, отмечает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Она напоминает, что в 90-е годы, когда в экономике была очень тяжелая ситуация, был официально зафиксирован рост сельского населения. Впрочем, с улучшением ситуации россияне снова потянулись в город.