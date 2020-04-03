Минприроды оценило первые потери бюджета от системы управления отходами

3 апреля. FINMARKET.RU - Минприроды подготовило проект постановления правительства о предоставлении безвозвратных субсидий региональным бюджетам, ВЭБ.РФ и другим банкам для покрытия убытков и неплатежей по кредитам региональных операторов по управлению коммунальными отходами (ТКО) с 1 апреля до конца 2020 года, пишет "Коммерсант" . Это "позволит в сложной экономической и санитарно-эпидемиологической обстановке… распространения коронавирусной инфекции сохранить финансовую устойчивость и не допустить частичного или полного прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО",- предупреждают в ведомстве.

Причины такой необходимости, как видят их в министерстве,- увеличение объема ТКО из-за карантина, ожидаемый рост неплатежей за вывоз отходов и неадекватные тарифы, которые устанавливаются регионами ниже экономически обоснованного уровня (они, как считают в министерстве, не позволяют регоператорам окупить сделанные инвестиции).

Ссылаясь на данные ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), Минприроды отмечает, что собираемость платежей граждан за услугу составляет 79% - и "без господдержки… финансовая устойчивость региональных операторов по обращению с ТКО крайне низкая".

По данным "Коммерсанта", на вчерашнем совещании у отраслевого вице-премьера Виктории Абрамченко Минприроды и РЭО запросили субсидий на 30 млрд руб. (весь объем платежей граждан за вывоз ТКО в 2019 году, по оценкам Счетной палаты,- 182 млрд руб.). Абрамченко вчера не согласилась с запросами ведомства и содержанием проекта постановления. По данным издания, на совещании запросы министерства были снижены до 10 млрд руб. (и эта сумма, вероятнее всего, изменится). Вице-премьер при этом не отказывается поддержать отрасль в условиях роста нагрузки, "где это реально необходимо, чтобы не вкладывать финансовые ресурсы в неэффективные модели".