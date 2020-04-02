В СБП появится функция "попрошайки" денег

2 апреля. FINMARKET.RU - В Системе быстрых платежей (СБП) появится функция "попрошайки" денег, это упростит перечисления между собственными счетами и оплату общих чеков (например, в ресторане или за совместный подарок), пишут "Известия", ссылаясь на свои источники на финансовом рынке. Информацию газете также подтвердили в ЦБ и Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП). "Попрошайка" может стать мишенью для мошенников, использующих социальную инженерию, опасаются эксперты. Из-за пандемии коронавируса банки отменят комиссии за переводы в СБП с 1 мая, что послужит резкому увеличению объема перечислений через сервис ЦБ.

Запуск функции денежных переводов по запросу получателя средств в СБП запланирован на 3-й квартал 2020-го.Сервис будет востребован прежде всего для переводов между счетами одного пользователя в разных банках, считают в клиринговом центре Системы. Такая функция будет удобна пользователям, которые захотят получить свои деньги из банков, где у них нет мобильного приложения, например, если на карту такой кредитной организации приходит зарплата, отметили в Промсвязьбанке.

В НСПК добавили, что "попрошайка" будет хорошим вариантом, когда клиенту нужно запросить конкретную сумму у нескольких пользователей: например, если требуется скинуться на покупку подарка или оплатить общий счет в ресторане. Рассчитавшись с официантом, клиент банка, подключенного к СБП, сможет направить друзьям запросы на перевод денег за их позиции в чеке. Предполагается, что другим пользователям придет уведомление с возможностью подтвердить запрос, пояснил "Известиям" директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.

Внедрением функции "попрошайки" денег через СБП в свои мобильные банки заинтересованы ВТБ, Промсвязьбанк, "Открытие", МКБ, Абсолют Банк, рассказали "Известиям" в этих кредитных организациях.

В ЦБ подтвердили, что сейчас идет разработка оптимального для пользователей сценария переводов по запросу получателя. Внедрить этот сервис банки с универсальной лицензией должны будут не позднее 1 июня 2021 года, следует из проекта положения ЦБ "О платежной системе Банка России", с которым ознакомились "Известия".

"Попрошайкой" денег будут пользоваться 10–15% клиентов Системы быстрых платежей, ожидают в Ак Барс Банке.

Пока серьезных рисков кибербезопасности в связи с введением такой функции не ожидается: пользователю достаточно не отвечать на запрос и средства не будут переведены, считает ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Он подчеркнул, что человек остается самым слабым звеном, поэтому вполне вероятно, что функцией попытаются воспользоваться злоумышленники, придумав новые сценарии обмана.

"Например, с помощью социальной инженерии мошенники могут убедить жертву перевести деньги. Если запрос поступил от знакомого — важно позвонить и убедиться, что деньги запрашивает именно он. А если от неизвестного человека или организации — не подтверждать перевод", — предупредил Сергей Голованов, которого цитирует газета.