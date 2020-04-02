Какие компании готовятся к увольнениям, а какие набирают персонал

2 апреля. FINMARKET.RU - Пандемия коронавируса и всеобщий карантин спутали все прежние планы работодателей. Некоторыеначали отправлять сотрудников в отпуск на неопределенный срок и сокращать зарплаты, большая часть работодателей выжидает, как будет развиваться ситуация, и приостановила подбор сотрудников, часть же по-прежнему продолжает нанимать персонал, пишут "Ведомости"

По данным рекрутинговой компании Antal Russia, в феврале прекратили набор сотрудников 12% работодателей, а в марте уже 40%. Доля тех, кто планировал замещение освободившихся вакансий, за месяц сократилась с 47% до 21%.

Согласно данным исследования KPMG "Действия HR в ситуации пандемии", 49% респондентов - крупных компаний уже перевели очные собеседования полностью в онлайн, а 22% - частично.

По данным исследования KPMG, 59% компаний в ближайший год займутся оптимизацией расходов на персонал, 44% перейдут на новую модель управления (гибкий график, удаленная работа, онлайн-рекрутмент), а 41% будет автоматизировать процессы управления персоналом.

В исследовании также говорится, что после завершения кризиса в регулярную управленческую практику будут включены инструменты, на которые пришлось перейти во время эпидемии: удаленная работа (36% респондентов), онлайн-рекрутмент (46%) и онлайновое обучение (41%).

"Ведомости" опросили более 20 крупных российских компаний, продолжают ли они нанимать сотрудников и собираются ли сокращать персонал. 10 компаний ответили, что увольнений пока не предвидится. А несколько компаний сообщили, что высвободившийся из-за карантина персонал переориентируют на другие задачи.

У крупных компаний больше возможностей для выживания: они работают в разных регионах, многие имеют стабильные заказы, в одних могут увольнять или сокращать зарплаты за счет невыплаты переменной части, в других, наоборот, нанимать, говорит Владимир Гимпельсон, директор центра трудовых исследований ВШЭ. По его словам, более всего пострадают малые компании в сфере услуг: рестораны, салоны красоты, мелкие магазины. Даже временное их закрытие может привести к банкротству, и тогда работники потеряют работу.

Однако замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников полагает, что по-настоящему масштабных сокращений ожидать не стоит. По его мнению, российский рынок труда повторит опыт предыдущих кризисов: работодатели будут сокращать рабочую неделю, отправлять в простой, снижать зарплаты, но не увольнять работников. Безработица, считает он, вырастет, но не критично.

По данным Antal Russia, сокращения планируют 10% респондентов. А 30% работодателей ищут способы избежать сокращений. Согласно данным Antal Russia, 75% компаний уже снизили расходы на персонал из-за коронавируса. 54% отменили корпоративы и тимбилдинги, 47% экономят на командировочных расходах (командировки отменены), 43% снижают затраты на обучение и тренинги. А 26% респондентов сообщили, что ищут способы, как избежать снижения зарплат и отмены премий.

Как отмечает KPMG, четверть компаний уже тем или иным способом сократили расходы на персонал. 13% работодателей уже отправили работников (чей характер работы несовместим с удаленным режимом) в простой по независящим от работодателя причинам, 10% - на больничные, а 5% - в неоплачиваемые отпуска.

Работодатель может легко сократить расходы на оплату труда, прекратив выплату премий, по закону он имеет право сделать это без объяснений, тем более что в нынешней ситуации объем работы у многих сократился, говорит Ксения Михайличенко, адвокат практики трудового права Московской коллегии адвокатов "Солдаткин, Зеленая и партнеры". А вот понизить оклад, по ее словам, сложнее, так как надо подписать с сотрудником дополнительное соглашение о сокращении обязанностей и пропорциональном снижении зарплаты. И Михайличенко в нынешней ситуации не советует работникам отказываться от переговоров, когда речь заходит о понижении оклада.

Между тем с огромным дефицитом персонала во время эпидемии коронавируса столкнулись продуктовые розничные сети. Рост спроса привел к нехватке фасовщиков заказов, водителей, складских работников, курьеров. Наиболее востребованными оказались специалисты по онлайн-продажам, продвижению в интернете, доставке товаров на дом, отмечают эксперты.

Опрошенные "Ведомостями" ритейлеры подтвердили, что продолжают нанимать сотрудников. Активно ищут персонал и в сфере медицинских услуг. Продолжается и бум в сфере IT. И спрос на разработчиков еще больше вырос, так как сейчас компании активно запускают мобильные приложения, онлайн-сервисы, платформы обучения и всем нужны программисты.