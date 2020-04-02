Траты россиян на ЖКУ в самоизоляции вырастут на 30%

2 апреля. FINMARKET.RU - В период самоизоляциироссийских семей на оплатувырастут примерно на треть, пишут "Известия", приводя прогноз экспертов отрасли. Речь идет о тратах на горячую и холодную воду, а также электричество — их потребление рассчитывается по приборам учета. Находясь дома круглые сутки, люди неизбежно увеличивают расход ресурсов. В качестве помощи населению на время пандемии управляющие компании будут отменять штрафы за неуплату услуг ЖКХ, льготы начнут автоматически продлеваться, а в столичном регионе приостановят сбор взносов на капремонт. Однако наиболее эффективной мерой был бы отказ от повышения в этом году тарифов на коммуналку, считают некоторые эксперты.

Для борьбы с распространением коронавируса в регионах России вводится карантин. Если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%. Такой прогноз "Известиям" дал эксперт площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Например, в Москве платежка может увеличиться на 1,5–2 тыс. рублей, уточнил он.

Тенденцию подтвердили другие эксперты сферы ЖКХ. Траты увеличатся у тех граждан, которые платят за горячую и холодную воду, а также электроэнергию по счетчикам, расходы остальных будут рассчитываться по стандартным нормативам, подчеркнул глава Центра муниципальной экономики и права Борис Хмельников.

Отопление и услуги по содержанию дома тарифицируются не по приборам учета, поэтому их цена останется прежней. В среднем она составляет около 70% от платежки, поэтому траты на ЖКУ во время карантина вряд ли повысятся более чем на 30%, отметил Борис Хмельников.

Более существенные траты на электроэнергию связаны с удаленной работой на компьютере и сидением перед телевизором, отметила генеральный директор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

Также существенно может увеличиться расход электричества в связи с приготовлением еды — если в квартире не газовая, а электроплита, отметил Павел Склянчук. В среднем потребление может возрасти с 70 кВт·ч на человека до 100. При этом в газифицированных домах выше тарифы на электроэнергию, поскольку в домах с электроплитами действует понижающий коэффициент (0,7) на свет, напомнил эксперт.

Особенно заметно вырастет потребление именно холодной воды, которая всегда расходуется больше горячей. Раньше один человек в месяц использовал 2–3 кубометра, теперь показатель может увеличиться до 5–6, оценил Павел Склянчук.

При этом серьезного повышения нагрузки на системы ЖКХ не произойдет, поскольку потребление сгладится — теперь инфраструктура используется более равномерно в течение дня, а не как раньше — в часы пик. Это благотворно скажется на насосном оборудовании в домах, добавил эксперт.