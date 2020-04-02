- Быть неплатежеспособным
- Общий размер его долга перед кредиторами должен быть от 50 000 до 700 000 руб.
- Не являться индивидуальным предпринимателем (ИП)
- В отношении его не должно быть возбуждено дело о банкротстве
- У гражданина нет имущества, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание (например, единственное жилье), если соблюдается хотя бы одно из четырех условий: заемщик признан безработным, его официальный доход менее двойного размера прожиточного минимума на каждого члена семьи, его единственный доход – пенсия, в отношении его прекращено исполнительное производство
- Период времени, за который гражданин в полном размере может погасить все обязательства, составляет более шести месяцев.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Банки, опасаясь снижения доходов из-за кредитных каникул для пострадавших от коронавируса заемщиков, просят ЦБ о мерах
02 апреля 2020 года 09:15
Банковские страхи: люди специально не будут платить по кредитам
|0
YAY/TASS
2 апреля. FINMARKET.RU - Правительство предложило ввести процедуру внесудебного банкротства граждан бесплатно, без привлечения арбитражного управляющего, за шесть месяцев и при долгах от 50 000 до 700 000 руб. Однако, пишут "Ведомости", банкиры поправками недовольны – своими опасениями они поделились с правительством и законодателями в письме Ассоциации банков России (АБР). Банки опасаются, что принятие закона в предложенном виде приведет к намеренному банкротству недобросовестных должников без серьезных последствий и росту невозврата кредитов. Сбербанк согласен с позицией АБР. Главная проблема в том, что внесудебным банкротством решат воспользоваться не малоимущие граждане, для которых оно предназначено, а недобросовестные заемщики, изначально не желающие возвращать кредиты, говорит представитель госбанка. Чтобы уменьшить такую вероятность, логично дополнить критерии внесудебного банкротства еще одним, предлагает он: "Если мы имеем дело с должником по кредитному договору, то такой договор должен исполняться хотя бы год и на момент подачи заявления о внесудебном банкротстве по нему должно быть внесено не менее девяти платежей". Сейчас поправки предполагают, что банкротить себя может заемщик, признанный безработным или если его единственный доход – пенсия. Часто у граждан есть дополнительный неофициальный источник дохода, например от сдачи жилья в аренду, говорит начальник правового управления АБР Сергей Клименко: теперь получается, что любой потерявший работу или пенсионер сможет подать заявление в МФЦ на банкротство – в этом может быть множество злоупотреблений, особенно если учесть, что банкротиться смогут люди с долгом от 50 000 до 700 000 руб. Другая проблема – бесконтрольность процедуры банкротства и переложение обязанностей арбитражного управляющего на самих кредиторов, пишет АБР: теперь сами кредиторы могут привлекать арбитражных управляющих для проверки сведений из заявления должника. Правительство отправило в Госдуму поправки ко второму чтению в закон "О банкротстве" 31 марта – оно выполняет поручение президента Владимира Путина сделать процедуру банкротства граждан простой и доступной в условиях пандемии коронавируса. "Ведомости" приводят список критериев, указанных в поправках, которым должен соответствовать человек для подачи заявления на внесудебное банкротство.
.
Ключевые слова: РФ, банкротство, физлица, мнение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.