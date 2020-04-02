Банковские страхи: люди специально не будут платить по кредитам

2 апреля. FINMARKET.RU - Правительство предложило ввести процедуру внесудебного банкротства граждан бесплатно, без привлечения арбитражного управляющего, за шесть месяцев и при долгах от 50 000 до 700 000 руб. Однако, пишут "Ведомости", банкиры поправками недовольны – своими опасениями они поделились с правительством и законодателями в письме Ассоциации банков России (АБР). Банки опасаются, что принятие закона в предложенном виде приведет к намеренному банкротству недобросовестных должников без серьезных последствий и росту невозврата кредитов.

Сбербанк согласен с позицией АБР. Главная проблема в том, что внесудебным банкротством решат воспользоваться не малоимущие граждане, для которых оно предназначено, а недобросовестные заемщики, изначально не желающие возвращать кредиты, говорит представитель госбанка. Чтобы уменьшить такую вероятность, логично дополнить критерии внесудебного банкротства еще одним, предлагает он: "Если мы имеем дело с должником по кредитному договору, то такой договор должен исполняться хотя бы год и на момент подачи заявления о внесудебном банкротстве по нему должно быть внесено не менее девяти платежей".

Сейчас поправки предполагают, что банкротить себя может заемщик, признанный безработным или если его единственный доход – пенсия. Часто у граждан есть дополнительный неофициальный источник дохода, например от сдачи жилья в аренду, говорит начальник правового управления АБР Сергей Клименко: теперь получается, что любой потерявший работу или пенсионер сможет подать заявление в МФЦ на– в этом может быть множество злоупотреблений, особенно если учесть, что банкротиться смогут люди с долгом от 50 000 до 700 000 руб.

Другая проблема – бесконтрольность процедуры банкротства и переложение обязанностей арбитражного управляющего на самих кредиторов, пишет АБР: теперь сами кредиторы могут привлекать арбитражных управляющих для проверки сведений из заявления должника.

Правительство отправило в Госдуму поправки ко второму чтению в закон "О банкротстве" 31 марта – оно выполняет поручение президента Владимира Путина сделать процедуру банкротства граждан простой и доступной в условиях пандемии коронавируса. "Ведомости" приводят список критериев, указанных в поправках, которым должен соответствовать человек для подачи заявления на внесудебное банкротство.

Быть неплатежеспособным

Общий размер его долга перед кредиторами должен быть от 50 000 до 700 000 руб.

Не являться индивидуальным предпринимателем (ИП)

В отношении его не должно быть возбуждено дело о банкротстве

У гражданина нет имущества, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание (например, единственное жилье), если соблюдается хотя бы одно из четырех условий: заемщик признан безработным, его официальный доход менее двойного размера прожиточного минимума на каждого члена семьи, его единственный доход – пенсия, в отношении его прекращено исполнительное производство

Период времени, за который гражданин в полном размере может погасить все обязательства, составляет более шести месяцев.

Воспользоваться внесудебным банкротством можно раз в 10 лет, при этом с даты реструктуризации долгов, реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве должно пройти не менее пяти лет.