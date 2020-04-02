В ритейле вырос спрос на устройства для внесения наличных

2 апреля. FINMARKET.RU - Угроза новых ограничений из-за борьбы с COVID-19 вынуждает ритейлеров искать защиту от возможных рисков. В некоторых банках уже зафиксировали рост спроса на самоинкассацию со стороны продуктовых сетей: это дает возможность вносить на счет дневную выручку, если с приездом обычных инкассаторов возникли проблемы. Такой механизм позволяет не зависеть от времени работы банков. Но объем средств, которые потребуются вносить вручную, может быть слишком велик, пишет "Коммерсант".

О том, что продуктовые сети с конца марта начали обращаться в банки с запросами на услуги самоинкассации, чтобы пополнять счет самостоятельно через терминал, “Ъ” рассказал источник на финансовом рынке. По его словам, обычно крупные сети предпочитают пользоваться услугами традиционных инкассаторов. Но на фоне расширения мер по борьбе с распространением COVID-19 розница стала опасаться сбоев с приездом инкассаторских машин и проблем с зачислением выручки день в день, продолжает источник “Ъ”. Тенденцию подтверждают, в частности, в Московском кредитном банке (МКБ). Там говорят, что с конца прошлой недели сети активизировались в части заключения договоров на самоинкассацию: клиентов интересует не замена привычной инкассации, а самоинкассация с использованием резервных устройств. Название сетей в МКБ раскрыть отказались.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, мнение которого приводит "Ъ", уверен, что спрос на любые решения, повышающие автономность, включая услуги самоинкассации, на фоне текущей ситуации с COVID-19 будет расти, но это вопрос времени. "Сегодня действуют одни ограничения, завтра — другие, потому торговые сети будут по-другому оценивать возможные риски",— рассуждает он.