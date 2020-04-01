Цены на молочку могут вырасти на 7–12% из-за валютных колебаний

1 апреля. FINMARKET.RU - Цены на молочную продукцию в ближайшие два-три месяца будут постепенно расти и в итоге увеличатся на 7-12% - так производители отреагируют на девальвацию рубля, рассказала "Известиям" замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. По ее словам, изменение курса валют повысит цену составляющей производства, зависимой от импорта. Его доля в себестоимости продукции до сих пор достаточно велика: отечественные изготовители используют зарубежные оборудование и сельхозтехнику, корма, закваски, упаковку и многое другое.

Доля импортной закваски на рынке составляет 50%, ее везут из Германии и используют при производстве сыров, творога, сметаны, простокваши, ряженки и йогуртов, пояснила Петрова.

Также в цены закладываются закупки зарубежного оборудования - сельхозтехника и запчасти к ней поставляются в том числе из Германии и США, на импорт приходится 60%. Оборудование для молочных предприятий в основном закупается в странах ЕС: Италии, Германии, Нидерландах, Франции и Швеции, доля достигает 70%. При этом упаковка, лабораторные тесты и реактивы (для проверки продукции), а также дезинфицирующие средства почти на 90% импортные. В структуре себестоимости на все эти затраты приходится почти треть, в некоторых случаях 50%.

Цены на молочную продукцию будут расти неравномерно, уточнила представитель МТПП. Так, питьевое молоко, как продукт первой необходимости, подорожает меньше всего - на 3-5%. Кисломолочные продукты, например кефир и ряженка, вырастут в цене чуть больше - на 5-7%. Более тяжелая ситуация сложится с сыром и сливочным маслом: здесь можно ожидать подорожания на 10-12%.

Ситуация на молочном рынке страны будет зависеть и от изменения реальных доходов населения, продолжительности карантина из-за пандемии коронавируса, а также от дальнейшей корректировки мировых цен на нефть. В случае резкого роста стоимости горюче-смазочных материалов представитель МТПП прогнозирует дополнительное подорожание продуктов питания в целом, в том числе и молочных продуктов.

В пресс-службе Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") подтвердили изданию: девальвация рубля в среднесрочной перспективе неизбежно окажет влияние на ценовую ситуацию, несмотря на то что большая часть молочных продуктов на полках изготавливается внутри страны.

В пресс-службе Минсельхоза "Известиям" сказали, что регулярно проводят мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей. В ведомстве не ожидают подорожания основных категорий продуктов питания: доля импортной составляющей, по мнению Минсельхоза, незначительна. Однако возможен некоторый рост цен на продукцию, которая не производится на территории РФ. В основном речь идет о цитрусовых плодах, бананах, винах и крепких спиртных напитках, отметили в министерстве.