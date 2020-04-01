Эксперты не исключают дефицит бюджета-2020 на уровне 1,8% ВВП

1 апреля. FINMARKET.RU - По итогам этого годабудет исполнен с дефицитом вместо запланированного ранее профицита, сообщили "Независимой газете" в Минфине. Точные оценки дефицита делать пока рано, сказали в ведомстве.

Институт экономики роста (ИЭР), возглавляемый бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, совместно с экспертами Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) опубликовал свой бюджетный. Экономисты исходят из предположения, что среднегодовая цена нефти окажется в районе $35 за баррель, а среднегодовой курс доллара - около 75 руб. В этом случае вместо ожидаемого ранее профицита нас ждетфедерального бюджета на уровне 1,8% ВВП.

В федеральном бюджете на 2020 год был заложен профицит 0,8% ВВП. Прогнозная оценка авторов исследования на начало года предполагала профицит на уровне 0,4% ВВП. Теперь прогноз значительно ухудшен.

Причем почти двухпроцентный дефицит - это тоже оптимистичный сценарий. "В худшем случае нас ожидают среднегодовая цена нефти в $25 за баррель и среднегодовой курс доллара в 80 руб.", - пояснила директор ИЭР Анастасия Алехнович. Как сообщило ценовое агентство Argus, цена российской нефти Urals опустилась уже до $13 за баррель.

"Нужно иметь в виду, что расчет выполнялся для околонулевого роста ВВП. Если ситуация будет хуже, то дефицит будет более существенным", - сообщил "НГ" замдиректора ИНП РАН Александр Широв. "Помимо цен на нефтяном рынке есть большое количество неопределенностей, связанных с формированием доходной части бюджета: масштабы налоговых послаблений, механизмы зачисления дохода от сделки по продаже Сбербанка и т.д.", - добавил эксперт.

"Несмотря на ожидаемый дефицит бюджета, сегодня крайне важно реализовывать масштабные и беспрецедентные меры поддержки именно несырьевого сектора экономики, в противном случае мы получим сильнейший спад в экономике не на один год", - обратила внимание Алехнович.

Часть экспертов при этом предполагает, что определенных корректировок все же не избежать: национальные проекты, по крайней мере частично, могут отойти на второй план.

"Кризис, вероятно, вызовет переформатирование экономической политики. Часть запланированных национальных проектов (прежде всего инвестиционной направленности), очевидно, придется скорректировать", - сообщили в новом выпуске мониторинга "Тринадцать тезисов об экономике" специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. "Однако, по всей видимости, инвариантом остается борьба с бедностью", - добавили они.

"Безусловно, для финансирования антикризисных мер придется пойти на сокращение других расходов. Обычно это происходит за счет уменьшения инвестиций, заморозки долгосрочных проектов, - пояснил "НГ" руководитель Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Климанов. - Поскольку доля таковых в национальных проектах выше, чем в остальной части расходов, скорее всего удельный вес нацпроектов сократится".