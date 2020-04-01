Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей взносов

1 апреля. FINMARKET.RU - Пенсионный фонд (ПФР) исоциального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) из-за распространения коронавируса могут недополучить от 200 млрд до 2,3 трлн руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на расчеты экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики. Эксперты описывают разные сценарии кризиса. Это от 2,5% до почти 30% поступлений страховых взносов в 2019 г.

Ежемесячные страховые выплаты в фонды уже начали сокращаться с марта 2020 г., пишут эксперты. На фоне снижения выплат расходы на пособия по безработице, в том числе в связи с его увеличением (с 8000 до 12 300 руб.), напротив, растут, при этом возможности компенсироватьвнебюджетных фондов из-за дефицита федерального бюджета (ежегодно трансферт в фонды из него превышает 2 трлн руб.) ограничены, перечисляют риски эксперты Института социальной политики.

В зависимости от того, насколько сильным будет кризис, число работников может сократиться на 2,6–10,2 млн человек. Будет сокращаться и фонд оплаты труда, что приведет к снижению страховых взносов на сумму от 33 до 130 млрд руб. (при сокращении на 5 и 20% соответственно). При этом, если сокращаться будет и число рабочих мест, и фонд оплаты труда параллельно, ежемесячные страховые взносы могут снизиться на сумму от 65 до 260 млрд руб. в зависимости от того, каким будет сокращение – на 5 или 20%.

При самом негативном сценарии – если рынок труда и фонд оплаты труда параллельно сократятся сразу на 20%, а восстановятся только за 9 месяцев, – потери социальных фондов могут превысить 2,3 трлн руб. При самом позитивном прогнозе – сокращении рынка труда и фонда оплаты труда только на 5% и восстановлении экономики за три месяца – фонды не получат до 200 млрд руб. При этом еще 15 млрд руб. ежемесячно фонды будут терять из-за снижения ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%.

Компенсировать потери можно разными способами – например, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) или средств от выпуска целевых облигаций Минфина. ФНБ изначально создавался для поддержки социальной системы, напоминает один из соавторов исследования замдиректора Института социальной политики Оксана Синявская.