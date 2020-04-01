Какие законы вступают в силу в апреле

1 апреля. FINMARKET.RU - В апреле пройдет индексация пенсий, отменят комиссии для банков в Системе быстрых платежей, а для автовладельцев автоматически пересчитают скидку за безаварийную езду, пишет "Российская газета" в своем обзоре.

Социальная пенсия 1 апреля увеличится в среднем на 554,71 рубля и составит, по данным Росстата, 9648,41 рубля. В прошлом году рост составит всего 2%, или 182 рубля. Ее ежегодная индексация зависит от прожиточного минимума пенсионеров, который увеличился за год на 6,1% (с 8483 рублей до 9002 рублей).

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, а также тем, кто по разным причинам не смог заработать себе трудовой стаж, для которого к 2020 году нужно было отработать 10 лет, а к 2024 году - уже потребуется не менее 15 лет официальной занятости с отчислениями в Пенсионный фонд. Так, социальную пенсию по старости могут получать мужчины и женщины, достигшие установленного законом возраста, которые не заработали себе страховой пенсии. Если в 2018 году на нее могли рассчитывать мужчины с 65 лет и женщины с 60 лет, то в этом году он составляет для мужчин 67 лет, для женщин - 62 года.

Всего предстоящая индексация коснется около четырех миллионов и обойдется государству в 2,4 млрд рублей.

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года. Это решение, стоившее Банку России значительных комиссионных доходов, дало ему моральное право запретить банкам взимать с клиентов комиссии за переводы в системе на сумму до 100 тысяч рублей с 1 мая.

Услуги Банка России как оператора системы были платными для банков всего три месяца (тариф - от 5 копеек до 3 рублей за перевод). В первый год работы системы действовал промопериод. После того, как 31 декабря 2019 года он истек, некоторые банки ввели комиссии за переводы для клиентов. Банк России неоднократно предупреждал, что если комиссии примут заградительный характер (сравняются с тарифами за карточные переводы между банками), то он их ограничит. Но эпидемия коронавируса оправдала гораздо более решительные действия, и в пакете антикризисных мер ЦБ вовсе запретил взимать комиссии за абсолютное большинство переводов в своей системе. Сейчас средняя сумма одного P2P-перевода в СБП составляет около 9 тысяч рублей. У текущих лидеров рынка быстрых платежей ВТБ и Тинькофф Банка комиссии для клиентов нулевые.

В апреле должно состояться долгожданное подключение к Системе быстрых платежей Сбербанка. Он на полгода задержал выполнение требований Банка России о присоединении системно значимых кредитных организаций к этому сервису.

К нему уже подключены 52 банка, к 1 октября должны подключиться все банки с универсальной лицензией.

Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.). Это еще один шаг в постепенном повышении контроля за различными банковскими операциями граждан. Так, с 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать налоговикам об открытии и закрытии счетов физлиц. Справки о наличии счетов, вкладов, об остатках средств на счетах и выписки по операциям на них банки предоставляют с 1 сентября 2016 года. А с 1 июня 2018 года банки по запросам налоговых органов предоставляют справки о наличии счетов, вкладов, об остатках и движении средств по счетам, открытым в драгоценных металлах.

При этом налоговые органы не имеют прямого доступа к этим счетам и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок, поясняли ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС). Запросить информацию об операциях по счету физлица, включая выписки по счетам, к которым привязаны платежные карты (а с 1 апреля теперь и электронные кошельки), налоговые органы могут только в случаях проведения налоговых проверок физлица либо его контрагента. Однако такие сведения могут быть запрошены только при наличии согласия руководителя регионального управления налоговой службы, а также руководителя самой ФНС или его заместителя.

С 1 апреля произойдет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус, который предусматривает скидку за ОСАГО за безаварийную езду. Или повышает стоимость полиса, если клиент был виновником ДТП и страховой компании пришлось возмещать за него ущерб.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) для всех автовладельцев будет пересчитан в соответствии с указанием Банка России о страховых тарифах. Изменения в расчете КБМ происходят в рамках реформы ОСАГО, которая подразумевает переход к более индивидуальному ценообразованию на полисы.

С 1 апреля вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, которые должны дать дополнительный стимул добыче углеводородов на шельфе, производству сжиженного природного газа (СПГ), развитию газохимии, а также освоению новых нефтегазоносных провинций в Арктической зоне.

Ввод даже единичных проектов на арктическом шельфе позволит сформировать базу на будущее.

Для стимулирования производства СПГ и продуктов газохимии от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) освобождаются ресурсные базы (месторождения) таких проектов, расположенные за Северным полярным кругом, в Архангельской области, Коми, Якутии, на Ямале и Чукотке. Нулевая ставка налога будет применяться либо до достижения накопленного объема добычи газа уровня 250 млрд кубометров, либо в течение 12 лет с первой продажи сырья. Льгота распространяется исключительно на новые производственные мощности. Также эти проекты смогут получить региональные льготы. Регионы вправе устанавливать для них пониженные ставки по налогу на прибыль, зачисляемому в региональные бюджеты.

По мнению экспертов, даже такое серьезное снижение налогового бремени едва ли приведет к бурному росту морской добычи с арктического шельфа, но будет способствовать общему развитию отрасли.

Перечень организаций, где в летние каникулы смогут отдохнуть дети, окончательно утвердят к июню. Заявить о себе в региональные органы власти они должны до конца апреля, после в течение 20 рабочих дней будет принято решение об их включении в единый реестр.

С начала лета услуги в сфере детского отдыха без присутствия в реестре становятся незаконными и наказываются штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей. Новые требования касаются также ИП и распространяются абсолютно на все детские лагеря. Перед включением в реестр организацию проверят на соответствие требованиям безопасности, изучат условия, которые она готова предоставить: размещение, проживание, питание. Обяжут показать санитарно-эпидемиологическое заключение, медлицензию или договор об оказании медпомощи.