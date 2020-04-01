Деятельность инвестконсультантов вывели из-под закона о борьбе с отмыванием

1 апреля. FINMARKET.RU - Вчера Госдума приняла во втором чтении поправки в федеральный"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые смягчают требования для инвестиционных советников. Как пояснил "Коммерсанту" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки дадут возможность инвестсоветникам не являться субъектом антиотмывочного законодательства, "поскольку через них не проходит движение денежных средств". По его словам, это снизит "регуляторную нагрузку на них и повысит эффективность работы".

Закон об инвестиционном консультировании, который ввел новый тип профучастника рынка ценных бумаг, вступил в силу в конце 2018 года. Этот институт создавался в расчете на ИП и небольшие компании, но ряд регуляторных требований, в частности по соблюдению норм ПОД/ФТ, оказались непосильными для них. В реестр ЦБ входят 79 инвестсоветников, большинство - крупные брокеры и банки.

По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, законопроектом предусмотрено освобождение инвестсоветников от излишних требований: советники никаких операций с активами не совершают, а стало быть, "нелепо требовать от них вести контроль за сомнительными операциями".

Кроме того, отмечает "Коммерсант", поправки предоставляют компаниям, которые совмещают свою деятельность по инвестконсультированию с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, возможность проводить для этого упрощенную идентификацию клиентов, которую возможно провести удаленно.

Госдума при этом поддержала поправку к законопроекту, которая обязывает инвестсоветников представлять по запросам Росфинмониторинга информацию о клиентах, которым они дали индивидуальные инвестиционные рекомендации, о содержании самих рекомендаций и об инвестиционных профилях таких клиентов в порядке и объеме, которые установит Банк России по согласованию с Росфинмониторингом.

По словам участников рынка, регулирование индустрии постепенно нормализуется, из него исключаются излишние и невыполнимые нормы, рудименты предшествующего законодательства и недостаточной проработки нового.