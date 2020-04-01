Потери бизнеса в нерабочую неделю могут составить 1 трлн рублей

1 апреля. FINMARKET.RU - В случае неукоснительного соблюдения президентского указа о "каникулах", полная приостановка работы на неделю для предприятий из отраслей, на которые частично или полностью распространяется директива, обернется потерей 917,1 млрд рублей выручки, пишут "Известия" со ссылкой на расчеты аналитиков FinExpertiza сделанных по данным оборота за март 2019 года.

Согласно исследованию, наибольший ущерб понесут предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами, чей недельный оборот в марте 2019 года составлял 504 млрд рублей. Далее следует непродуктовый ритейл, который недосчитается 122 млрд. На третьем месте c 57 млрд рублей недополученной прибыли - профессиональная, научная и техническая сфера (сюда относится в том числе исследовательская, правовая, бухгалтерская деятельность).

Меньшие, но всё же заметныепонесут риелторский(39 млрд), производители готовых металлических изделий (30,7 млрд), транспорта (22 млрд), минеральной продукции (21 млрд), обслуживающие бизнес предприятия (20 млрд), гостиницы и общепит (18 млрд) и, наконец, целлюлозные фабрики (14,4 млрд рублей).

В случае если каникулы будут продлены, издержки, ожидаемо, вырастут. При маловероятном сценарии - если нерабочим будет весь месяц - потери могут достигнуть 5,5 трлн рублей, утверждают в FinExpertiza.

Часть потерь предпринимателям компенсируют меры поддержки от государства. Так, по предложению президента малый и средний бизнес теперь сможет отчислять в социальные фонды (ПФР, ФФОМС и ФСС) не 30%, а 15% от зарплат сотрудников. Как подсчитывали "Известия" ранее, это примерно 140 млрд в месяц или 1,3 трлн рублей до конца года.

Правительство в ежедневном режиме продолжает прорабатывать новые меры поддержки предприятий, ряд решений чиновники уже приняли. Среди них - мораторий на штрафы до конца 2020 года; отсрочка уплаты уже выписанных штрафов; расширение льготного кредитования; отсрочка арендных платежей, сопровождаемая компенсациями собственникам; обеспечение беспроцентными займами на неотложные нужды.

Полностью оценить эффект от новых мер непросто, поскольку дополнительные варианты помощи всё еще обсуждаются. Тем не менее уже сейчас можно ожидать, что бизнесу будет оказана существенная поддержка, отмечают эксперты.

Потери в итоге могут быть ниже, чем рассчитали аналитики, полагает завкафедрой экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Устюжанина. "Необходимо различать недополученную выручку компаний за некоторый период времени и реальный ущерб с учетом последующей деятельности. Дело в том, что одни компании смогут хотя бы частично наверстать недополученные доходы в будущем. А для других карантин обернется чистым убытком", - пояснила она.

Впрочем, не все проблемы бизнеса сейчас будут связаны с коронавирусом и ограничительными мерами, добавила она. Например, в сегменте непродовольственных товаров не первой необходимости можно ожидать снижения потребительского спроса на фоне падения рубля, стимулирующего домохозяйства к экономии.

Потери от недели каникул будут ниже, чем утверждают аналитики, согласен член генерального совета "Деловой России" Андрей Павлов.