S&P снизило прогноз роста мирового ВВП до 0,4%

Рейтинговое агентство S&P снизило прогноз роста мировой экономики до 0,4% с 3,3%, прогнозировавшихся в декабре. Агентство ожидает снижение ВВП России на 0,8% в 2020 году и повышение на 3,8% в следующем году

31 марта. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings снизилороста мировой экономики в 2020 году до 0,4%. Как сообщается в пресс-релизе агентства, в предыдущем квартальном отчете, опубликованном в декабре, увеличение оценивалось в 3,3%, а в марте этот прогноз был пересмотрен до 1-1,5%.

"В ответ на сохраняющееся влияние пандемии коронавируса на экономическую активность и финансовые рынкиGR снизило прогноз роста глобальной экономики до 0,4% в этом году с ожидаемым восстановлением на 4,9% в 2021 году, - говорится в сообщении агентства. - Центральные банки и правительств быстро перешли к поддержке функционирования финансовых систем, защите наиболее уязвимых и наиболее затронутых ситуацией групп, что обеспечивает мост к последующему восстановлению".

При этом эксперты отмечают, что риски для экономического прогноза остаются "устойчиво понижательными".

Основной причиной изменения ожиданий стало сильное ухудшение прогнозов для экономик стран Европы и США - примерно на 1 процентный пункт в каждом случае. При этом оценка роста ВВП Китая оставлена на уровне чуть ниже 3%.

Теперь аналитики агентства ожидают падения ВВП США во втором квартале на рекордные 12%, в целом за текущий год - на 1,3%. Таким образом, самый длительный период экономического подъема в истории страны внезапно завершился, отмечается в сообщении.

Безработица в США может превысить 10% во втором квартале, с пиком в мае выше 13%, полагают аналитики.

ВВП еврозоны в 2020 году, как ожидается, снизится на 2%. Экономики Италии и Испании пострадают сильнее всего и упадут соответственно на 2,6% и 2,1%. В Великобритании ВВП сократится на 1,9%.

Китая, вероятно, продемонстрирует падение почти на 10% по итогам первого квартала. В целом в текущем году рост ВВП страны составит 3,9% по сравнению с декабрьской оценкой в 4,8%.

Среди стран emerging markets наиболее существенный отток капиталов произойдет в Мексике, России, Бразилии и ЮАР.

S&P GR прогнозирует снижение ВВП России на 0,8% в 2020 году и повышение на 3,8% в следующем году.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз глобального экономического роста на 2020 год почти вдвое - до 1,3% с 2,5%, ожидавшихся в декабре, отметив, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции убивает рост.

Прогноз роста российской экономики на 2020 год Fitch понизило вдвое - до 1% с ожидавшихся в декабре 2%. Еще одно рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз роста ВВП России в 2020 году до 0,5% с ожидавшихся в феврале 1,5%.

Базовые прогнозы Минэкономразвития и ЦБ предусматривают рост ВВП РФ в 2020 г на 1,9% и 1,5-2% соответственно, однако они делались до начала пандемии и до обвала цен на нефть, поэтому нынешней ситуации в экономике уже не соответствуют. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на говорила, что рецессии по итогам года пока не ожидает.