Крупные овощеводы наладят бесплатные поставки пенсионерам Москвы и области

31 марта. FINMARKET.RU - Несколько крупных производителей тепличных овощей, входящих в ассоциацию "Теплицы России", решили безвозмездно выделить пенсионерамсо своих предприятий. В числе предприятий подмосковный производитель "Агрокультура групп", "Долина овощей" (производство в Липецкой области), ТД "Мое лето" (выращивает овощи в Калужской области) и "Овощевод" (Волгоградская обл.). Об инициативе "Ведомостям" сообщил президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.

Ассоциация обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с предложением помочь организовать доставку продукции пенсионерам и многодетным семьям, говорит Ситников.

Овощеводы смогут поставлять 50-70 т в сутки в течение всего режима самоизоляции, объясняет Ситников. Это соответствует 10-15% ежедневных оптовых поставок в Московском регионе. Суммарную оптовую стоимость овощей, которые предприятия поставят за ближайшие две недели, ассоциация оценивает примерно в 250 млн руб.

Это возможность помочь пенсионерам, у которых при заражении коронавирусной инфекцией больше всего рисков, объясняет директор по развитию "Долины овощей" Элене Берая. У пожилых людей нет возможности самостоятельно закупать продукты без угрозы для здоровья, добавляет гендиректор ТД "Мое лето" Вагиф Бикулов. Это хорошая возможность помочь в сложной ситуации, согласен гендиректор "Агрокультура групп" Владимир Чернышов.

Власти Подмосковья уже договорились с ассоциацией о поставке огурцов, говорит представитель правительства Московской области. Власти уже доставляют продукты многодетным семьям и нуждающимся пенсионерам: приобретают, собирают на складе и отгружают продукты органам местного самоуправления для последующего распределения. Теперь к стандартному набору они будут добавлять и коробку с огурцами (8 кг). Перваябудет 31 марта - 25 т примерно для 3000 многодетных семей. Доставка пенсионерам сложнее - необходимо расфасовывать отдельно, дезинфицировать, отмечает собеседник "Ведомостей".