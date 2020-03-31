Ритейл и курьерские службы фиксируют рост онлайн-заказов

31 марта. FINMARKET.RU -и курьерские службы фиксируют многократный рост количества онлайн-заказов на фоне самоизоляции. В "Ашане" в марте интернет-покупок стало вдвое больше, сообщили "Известиям" в пресс-службе ритейлера. В пиковые даты месяца спрос подскакивал в 3-4 раза, добавили в Metro Cash & Carry. В целом непрерывный рост наблюдается по всем регионам, включая Москву, но в других субъектах темпы на 10% выше, отметили в компании. Там ожидают, что тренд продолжится и на нынешней неделе (30 марта - 5 апреля), которая, в соответствии с указом президента РФ, стала для многих отраслей выходной. В Ozon сказали, что средний состав корзины вырос с 3-4 товаров до 7-8. После публикации указа о вынужденных выходных с 30 марта по 5 апреля число посетителей сайта и мобильного приложения интернет-магазина "Утконос" выросло втрое, отметил директор по маркетингу и клиентскому сервису "Утконос онлайн" Михаил Морозов.

Схожие тенденции фиксируют и сервисы по доставке готовой еды (например, в Delivery Club 16-22 марта спрос вырос на 32% по отношению к предыдущей неделе), а также салоны связи и магазины техники и электроники. В "Связном" в последние две недели дистанционные покупки выросли более чем вдвое к аналогичному периоду 2019 года. Чаще всего клиенты заказывают с доставкой смартфоны, ноутбуки, умные часы, планшеты и наушники, уточнили в компании.

В "М.Видео-Эльдорадо" также говорят о двукратном росте в среднем по стране (за первые три недели марта год к году). Повышенным спросом пользовались телевизоры, смартфоны, крупная бытовая, а также компьютерная и оргтехника, аксессуары.

По данным "Яндекс.Маркет Аналитики", рынок онлайн-торговли в марте увеличился на 36% к аналогичному периоду прошлого года. Сильнее всего выросло количество заказов в таких категориях, как товары для здоровья (антисептики, термометры, влажные салфетки - в 5-10 раз), холодильники и морозильники (в 2-3 раза), компьютерная техника (ноутбуки, модемы, маршрутизаторы и веб-камеры - вдвое), молочные смеси, корма для домашних животных, автомобильные шины (все три - в два раза) и интим-товары (в 1,5-2 раза).

Все ритейлеры ждут, что количество онлайн-заказов в ближайшие недели будет только расти. Но интернет уже пестрит сообщениями недовольных потребителей, которые не могут оперативно получить товары. В большинстве продуктовых сетей оформить доставку день в день невозможно - иногда задержка достигает 2-3 дней, выяснили "Известия".

Приток клиентов фиксируют также и различные курьерские службы - от локальных до международных, заявили "Известиям" в Pony Express, Dostavista, "ДоставкаЛаб", "Пешкарики".

На фоне падения спроса на поездки (по данным дептраса Москвы на 30 марта, трафик такси упал на 48%, каршеринга - на 56%), многие агрегаторы переключились на доставку продуктов питания, еды из общепита, а также лекарств и других товаров.