Бизнес озабочен сохранением команды и рабочих мест

31 марта. FINMARKET.RU - В настоящий момент российских предпринимателей больше всего беспокоятсохранения команды, нехватки ликвидности для оплаты налогов, банковских кредитов и арендных платежей, а также сложности со сбытом продукции.

Российская венчурная компания (РВК) с 25 по 30 марта т.г. провела опрос более сотни представителей малых и средних компаний, направленный на выявление ключевых зон риска для развития национального технологического бизнеса в условиях пандемии коронавируса и волатильности национальной валюты.

Как говорится в сообщении РВК, в сложившейся рыночной ситуации на 1-м месте в списке актуальных проблем - сохранение команды и рабочих мест. На нее указали 56% респондентов. Предпринимателей волнует вопрос сохранения зарплаты в период неопределенно долгого вынужденного простоя бизнеса и снижения или отсутствия денежных поступлений. Ряд респондентов указали и на необходимость увеличения зарплаты сотрудникам в связи с ростом курса доллара, чтобы избежать перехода разработчиков и инженеров на удаленную работу к зарубежным работодателям.

На 2-м месте - группа проблем, связанная с нехваткой ликвидности, в том числе для уплаты налогов (53%), страховых выплат (38%), банковских кредитов (29%), аренды и других обязательных платежей (38%). По мнению предпринимателей, отсрочка платежей не является решением вопроса, так как не отменяет необходимости последующих выплат за длительный период. Кроме того, не имея ликвидной залоговой базы, технологические компании испытывают сложности с получением заемных средств на развитие.

Третья зона риска для технологического бизнеса - сложности сбыта продукции (47%), трудности взаимодействия с международными партнерами (32%) и проблемы с закупками комплектующих и материалов (30%). Изменение курса нацвалюты приводит к возникновению курсовой разницы по заключенным договорам, а по импорту комплектующих требуется оплата НДС при ввозе, что создает кассовые разрывы. Респонденты также отметили и трудности взаимодействия с международными партнерами, связанные с отменой авиасообщения, в т.ч. отсутствие возможности отгрузки продукции по существующим договорам и обмена документами, что приводит к срыву условий экспортных контрактов. Дополнительно предприниматели указали на возникающие трудности в работе с государственными заказчиками по причине отмены проектов, заморозки внедрения инноваций и сокращения расходов на R&D.

Вместе с тем, более трети респондентов считают, что ихможет даже вырасти в кризис - при условии получения внешних инвестиций на масштабирование и должной поддержки государства. Так, 35% респондентов считают, что, несмотря на кризис, внешние инвестиции на масштабирование текущего бизнеса могут позволить компаниям вырасти. Треть опрошенных участников отмечает необходимость привлечения внешних инвестиций на запуск новых проектов.

Как отметил гендиректор РВК Александр Повалко, слова которого приводятся в сообщении, технологический бизнес как никогда нуждается в поддержке государства, сфокусированные и грамотные действия которого могут превратить ситуацию неопределенности в окно возможностей для национального технологического сектора. "РВК получила срез актуальных потребностей компаний, мы "из первых рук" знаем о том, что волнует бизнес сегодня. На основе этих данных мы готовим комплекс предложений по приоритетным мерам поддержки технологического сектора, который будет направлен в правительство РФ в ближайшие дни", - сказал Повалко.

РВК является фондом фондов и институтом развития для отрасли венчурных инвестиций, а также выступает в качестве проектного офиса для Национальной технологической инициативы.