Российским здравницам нужны льготы как для МСП

31 марта. FINMARKET.RU - Полная остановка работы российских санаториев по решению правительства на ближайшие два месяца может привести к потере всей российской отрасли санаторно-курортного лечения. Об этом говорится в письме председателя Ассоциации организаторов оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елены Трубниковой главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, пишет "Коммерсант"

По оценкам организации, суммарно в России 1,8 тыс. санаториев, из которых 700 - государственные, остальные находятся в частных руках. Ежегодно в них останавливаются 6,5 млн человек. Трубникова опасается, что банкротство грозит прежде всего частным структурам. Она подчеркивает, что для таких городов, как Белокуриха, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки, эти учреждения выступают градообразующими предприятиями.

В связи с этим ассоциация предлагает комплекс мер. Во-первых, включение санаторно-курортных организаций и гостиниц в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит претендовать на льготы и субсидии, объявленные президентом Владимиром Путиным 25 марта (налоговые, мораторий на подачу заявлений о банкротстве и т.д.). Одновременно здравницы рассчитывают получить право возвращать средства за лечение в рассрочку с момента запрета на прием пациентов и на срок до 180 дней после снятия карантина, если услуга была прекращена или отменена. Кроме того,претендуют на беспроцентные кредиты на операционные расходы и рассрочку при оплате коммунальных услуг.

Отдельный комплекс мер предлагается для восстановления спроса на 3 месяца после снятия карантина.

В их числе - продление отсрочки по налогам и арендным платежам на землю, а также пролонгация каникул по налогу на имущество. Кроме того, санатории хотят получать от государства субсидии на возмещение процентов по кредитам.

Однако эксперты невысоко оценивают шансы здравниц, сомневаясь, что отрасли удастся получить дополнительные меры поддержки в условиях бюджетного дефицита.