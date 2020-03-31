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31 марта 2020 года 08:50
Обсуждение реформы утилизационного сбора откладывается до 4-го квартала
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
31 марта. FINMARKET.RU - Обсуждение реформы утилизационных платежей в РФ откладывается до 4-го квартала 2020 г., рассказал "Ведомостям" сотрудник администрации президента и подтвердил представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко. Между тем концепцию реформы расширенной ответственности производителей (РОП) чиновники, согласно поручению президента Владимира Путина, должны были подготовить до конца марта. Минприроды направляло концепцию в правительство, но в администрацию президента поступило письмо Абрамченко с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 г., рассказывает собеседник газеты. Как объясняет человек, близкий к аппарату Абрамченко, вице-премьер хочет детально проработать концепцию, просчитать экономику отрасли, подключив к обсуждению Минпромторг и Минсельхоз. Из-за кризиса реформу придется отложить, говорит чиновник, но дисбаланс между платежами населения и компаний будет устранен еще не скоро. За 2019 г. компании заплатили в 100 раз меньше за вывоз и утилизацию мусора, чем люди (2,6 и 200 млрд руб. соответственно), рассказывает он. Сейчас производители должны или сами утилизировать часть (в среднем 15%) товаров и упаковки (это 54 группы, в которые входит белье, одежда, шины, электронику, газеты и др.), или платить экологический сбор. Но механизм пока не работает, писал министр природы Дмитрий Кобылкин в письме в правительство. Из 160 тыс. компаний в 2019 г. отчитались об утилизации чуть больше 15 тыс. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 г. прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд руб.), а в 2021 г. - с 8 млрд до 3,8 млрд руб. Власти обсуждали резкое повышение нормативов утилизации - до 100%, а также отмену самостоятельной утилизации отходов товаров и упаковки. Это должно было повысить сборы до 136 млрд руб. в год, оценивало Минприроды. При этом администрирование сбора предлагалось передать Федеральной налоговой службе. Ее представитель не ответил на запрос. Бизнес, который затронули бы новые правила, поддерживает отсрочку.
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