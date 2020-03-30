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30 марта 2020 года 10:50
Интернет-провайдеры просят упростить им вход в дома
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Владимир Смирнов/ТАСС
30 марта. FINMARKET.RU - В связи с резким ростом числа заявок на подключение к домашнему интернету провайдеры просят ускорить принятие законопроекта о наделении их правом безвозмездного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов. Объединяющая более 200 региональных операторов ассоциация "Ростелесеть" попросила правительство ускорить принятие законопроекта о безвозмездном доступе интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых домов из-за возросшего спроса на подключение домашнего интернета в связи с переходом граждан на удаленную работу. Как пишет "Коммерсант", это следует из письма премьеру РФ Михаилу Мишустину от 26 марта. Подключение новых пользователей затруднено, поскольку для попадания в дом нового провайдера требуется согласие общего собрания собственников, отмечается в письме. В "Ростелекоме", "ЭР-Телекоме", "Вымпелкоме" и МТС также считают инициативу по упрощению доступа операторов к инфраструктуре многоквартирных домов срочной и необходимой. Законопроект об упрощении доступа провайдеров в многоквартирные дома был внесен в Госдуму в декабре 2018 года, но документ пока не рассмотрен в первом чтении. В марте 2019 года государственно-правовое управление президента РФ поддержало его при условии доработки методики расчета оплаты операторами электроэнергии при размещении сетей связи в домах. На необходимость принятия законопроекта указывали и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), отмечая, что служба еженедельно получает до 25 жалоб на связанные с этим злоупотребления управляющих компаний (УК), завышенную стоимость и плохое качество услуг связи. Но комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ законопроект не поддержал, предложив альтернативную версию. В самих УК настаивали, что бесконтрольный доступ провайдеров в дома приведет к нарушению комфорта жильцов, расходам на разработку техдокументации и проблемам с безопасностью. Меры по упрощению доступа операторов к инфраструктуре домов также включены в "дорожную карту" по поддержке их инвестактивности, направленную Минкомсвязью в правительство 19 марта. В пресс-службе Минкомсвязи сообщили "Ъ", что поддерживают регламентацию процедуры по допуску операторов в дома.
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Ключевые слова: РФ, провайдеры, дома, доступ
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