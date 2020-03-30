Россияне стали активнее искать работу

30 марта. FINMARKET.RU - Число резюме на сервисах по поиску работы за неполный март увеличилось на 12-23% в сравнении с тем же временем год назад, выяснили "Известия" . Это может быть связано с тем, что россияне боятся сокращений на фоне падения рубля и спада экономики из-за коронавируса и начинают подыскивать новое место или подработку, говорят эксперты. По мнению специалистов, в первую очередь рискуют остаться без работы специалисты сферы обслуживания и переоцененные топ-менеджеры.

На hh.ru с 1 по 23 марта резюме стало больше на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе сервиса. Число вакансий увеличилось только на 5%. В среднем на одно предложение работы теперь приходится семь резюме, год назад показатель равнялся шести. По данным hh.ru, сейчас в топ-5 самых востребованных сфер (с наибольшим приростом числа вакансий) входят госслужба и работа в НКО, добыча сырья, наука и образование, строительство и недвижимость, спортклубы и фитнес. Что касается резюме, то их больше всего в первых трех категориях, а также в отраслях медицины и фармацевтики и развлечений и искусства.

На "Авито.Работа" c 1 по 22 марта было опубликовано на 23% больше резюме, чем в тот же период год назад, рассказал категорийный менеджер сервиса Дмитрий Пучков. Правда, увеличилось и число вакансий - на 27%. Это связано со значительным ростом количества предложений о работе без опыта: здесь динамика составила 61% по сравнению с прошлым годом. Как раз сюда относятся вакансии курьеров, грузчиков, комплектовщиков, наиболее востребованных в ситуации вокруг коронавируса. Также на 39% выросло число предложений для домашнего персонала, сообщали "Известия" ранее. Среди резюме "Авито.Работа" фиксирует значительный прирост в сферах маркетинга и рекламы (на 71%), образования и науки (+62%) и домашнего персонала (+45%).

Заметный рост числа вакансий может быть связан со страхом попасть под сокращение, полагает директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов. Такие опасения питают новости о падении рубля и негативном влиянии пандемии коронавируса на экономику.

В ближайшее время число вакансий может начать сокращаться, а количество безработных - расти, предупреждают эксперты. В первую очередь под ударом окажутся сотрудники сферы обслуживания и непродуктовой торговли, предупредил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Как стало известно на прошлой неделе, правительство и Минтруд для поддержки ситуации на рынке труда предложили ввести временную занятость для работников, которым грозит увольнение, ввести режим неполного рабочего времени, а также организовать для них общественные работы. Также в среду президент во время обращения к россиянам объявил об увеличении максимального размера пособия по безработице до 12 тыс. рублей вместо 8 тыс.