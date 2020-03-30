Аптекам предложено обеспечить доставку лекарств для хроников

30 марта. FINMARKET.RU - Пациентские организации хотят обезопасить россиян с хроническими заболеваниями, получающих льготные препараты, от риска заражения коронавирусом. Всероссийский союз пациентов (ВСП) просит премьера РФ Михаила Мишустина обеспечить доставку льготных лекарств пациентам с хроническими заболеваниями на дом. Соответствующее письмо организация направила 27 марта, пишет "Коммерсант" . Союз предлагает обязать аптечные сети, а также медицинские организации, службы доставки и волонтеров осуществлять доставку.

По мнению авторов письма, такая мера необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди пациентов и инвалидов с хроническими заболеваниями, а также недопущения перебоев в лечении. Но ввести это новшество предлагается на постоянной основе, уточнили "Коммерсанту" в ВСП.

Источник "Ъ" в одной из аптечных сетей напомнил, что доставку льготникам лекарств осуществляют в том числе социальные работники со средним медобразованием, получающие зарплату из госбюджета.

"Непонятно, кто будет оплачивать доставку аптечным сетям, если инициатива организации будет принята властями", - говорит собеседник газеты.

После того как президент РФ Владимир Путин подписал указ о легализации дистанционной торговли безрецептурными препаратами, ВСП выступил с предложением разрешить онлайн-продажи и рецептурных лекарств. Это предложение частично было поддержано. Так, законопроект о дистанционной торговле препаратами Госдума должна была принять в третьем чтении 19 марта, но его отправили на доработку.

В документ планируется внести несколько рецептурных лекарств,которых будет разрешена. Их перечень пока окончательно не сформирован.

По данным ВСП, в России сейчас до 10 млн человек, страдающих хроническими заболеваниями, из них около 5 млн приходятся на пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. Как правило, они получают пожизненную терапию, поэтому посещение врача как минимум один раз в месяц зачастую имеет формальный характер, отмечает сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

Поэтому помимо доставки льготных лекарств на дом организация также просит Михаила Мишустина обеспечить дистанционную выписку электронных рецептов на льготные, предполагается, что рецепт будет на курсовое лечение сроком до 180 дней. Предполагается также, что электронные рецепты будут самостоятельно направляться вбез участия самого пациента.