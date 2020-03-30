Деньги будут перераспределять без внесения поправок в закон о бюджете

30 марта. FINMARKET.RU -РФ в 2020 году сможет перераспределять бюджетныедля финансирования мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактике и устранению последствий распространения коронавируса и на другие цели, определенные правительством, без внесения поправок в закон о бюджете.

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс комитет по бюджету и налогам в воскресенье рекомендовал Госдуме принять во втором чтении. Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы по втором чтении 31 марта.

Также без внесения поправок в закон о бюджете в 2020 году может быть увеличен общий объем расходов с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда правительства в случае поступления доходов Банка России от продажи акций Сбербанка (MOEX: SBER), а также по решению правительства в случае поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов сверх ранее утвержденных объемов.

Плановые поправки в бюджет-2020 должны были быть подготовлены весной. Но министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что их внесение может не понадобиться, так как депутаты предложили дать правительству РФ больше гибкости в управлении бюджетными ресурсами. "Есть инициативы о представлении более широких прав правительству РФ под контролем парламента принимать более оперативные решения по концентрации ресурсов на тех направлениях, которые требуют дополнительных бюджетных денег", пояснял Силуанов.

Правительство не будет принимать решения об изменении бюджетной росписи единолично. Для согласования соответствующих предложений Минфина будет создана комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Согласно законопроекту, с которым ознакомился "Интерфакс", в комиссию войдут семь представителей от Госдумы и семь от Совета Федерации.

Схема внесения изменений в бюджетную роспись в 2020 году будет следующая. Минфин будет представляет свои предложения в комиссию, которая с свою очередь направит их в Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату РФ. Не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений от Минфина комиссия принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись, либо о вынесении данных предложений на рассмотрение Госдумы. Если за три дня решение принято не будет, правительство или определенный им орган вправе принять решение о внесении соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись.

Схожие полномочия по перераспределению расходов получат и органы исполнительной власти субъектов РФ и муниципалитетов. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись без поправок в законы о своих бюджетах они помимо оснований, предлагаемых для федерального правительства, смогут в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита и при получении дотаций. Вносить изменения они смогут с превышением общего объема расходов, утвержденных законом субъекта или правовым актом муниципалитета.

При этом регионы и муниципалитеты в 2020 году могут превышать установленные размеры дефицитов и пределы госдолга на сумму ассигнований, направленных на поддержку отраслей экономики и на борьбу с коронавирусом, на сумму снижения налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом, а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов.

Также высшие органы исполнительной власти регионов и местные власти смогут предоставлять субсидии юрлицам в рамках поддержки отраслей и борьбы с коронавирусом.

Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счета регионов и муниципалитетов будут предоставляться на срок, не превышающий 180 дней, при условии его возврата не позднее 25 ноября текущего финансового года.

Правительство РФ в 2020 году сможет перераспределять между регионами ассигнования, предусмотренные законом о бюджете для предоставления субвенций, субсидий и других межбюджетных трансфертов.

Также правительство РФ сможет перенести на 2025-2034 годы период погашения реструктурированных бюджетных кредитов на подготовку к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани, на ликвидацию последствий засухи, крупномасштабного наводнения на территориях Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области.

Задолженность по бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов регионов, которая должна была быть погашена в 2020 году, сможет быть погашена с 2025 по 2029 год.

Средства региональных бюджетов, высвобождаемые в 2020 году в результате этих мер, должны направляться на поддержку отраслей экономики и борьбы с COVID-19, а также компенсацию снижения доходов по сравнению с 2019 годом.

Для еще большей гибкости в принятии правительством решений до 1 января 2021 года предлагается приостановить действие ряда норм Бюджетного кодекса.