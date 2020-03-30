Депутаты ищут льготный режим для налога на проценты для пенсионеров

30 марта. FINMARKET.RU - Вопрос с установлением налога на доходы физлиц (НДФЛ) на процентный доход с вкладов, превышающих миллион рублей, должен быть решен к 20 апреля. Такое поручение по итогам своего обращения утвердил 29 марта президент Владимир Путин. На прошлой неделе по критериям этого налога звучали самые разные пояснения, и это, конечно, привело к появлению тревожных настроений среди ряда вкладчиков, пишут "Известия"

Большинство вопросов касались двух параметров. Во-первых, будут ли суммироватьсяв разных банках? Во-вторых, налогооблагаемой базой будет доход с депозита свыше миллиона или именно доход в миллион рублей? Однако воскресенье в утвержденных поручениях президент еще раз подчеркнул:будет установлен в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке.

В частности, "Известия" интересовались, планируется ли ввести льготы для отдельных категорий имеющих сбережения граждан, которые они, например, используют в качестве прибавки к пенсии. Тем более, как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, наивысшую склонность к сбережениям имеют как раз люди старшего возраста.

Например, как показало прошлогоднее исследование НПФ "Сбербанка", именно люди после 50 лет, готовясь к окончанию трудовой деятельности, резко снижают расходы на отдых и развлечения и начинают активно заниматься накоплениями. Как отмечали аналитики, только 13% людей моложе 40 лет имеют срочные банковские вклады, а с возрастом этот процент повышается: среди 50-55-летних их уже 28,7%, среди 55-60-летних - 29%.

По данным Агентства по страхованию вкладов, остаток превышает миллион рублей на 5,9 млн банковских счетов. То есть речь в этом случае явно идет не только о богатых россиянах.

Некоторые пенсионеры и люди старшего поколения накопили определенные суммы в банках и могут таким образом получать прибавку к небольшой пенсии, ощущая себя более комфортно, отметил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Для таких граждан налог в 13% на доход может быть ощутим, в том числе и чисто психологически. Это может создать определенное недоверие и напряженность, поэтому мы в комитете, хотя это и не наш профиль, внимательно изучим проект, когда он будет внесен. И будем предлагать ввести льготный режим по этому налогу для определенной категории граждан, которые сегодня живут в том числе за счет дохода с накоплений, рассматривая их в качестве прибавки к пенсии. Вопрос достаточно серьезный, нужно посмотреть редакцию, что будет в третьем чтении, какие будут поправки", - сказал депутат.

Помимо действительно богатых людей, накопления есть и у граждан предпенсионного возраста, согласен и сенатор, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Однако ответить, будет ли Союз выступать с какой-то инициативой по этому поводу, он пока не готов.

Социолог Алексей Фирсов не уверен, что для разных возрастных категорий должны быть различные условия хранения средств в коммерческих банках. Но он полагает, что изначально планка в миллион рублей - слишком низкая.