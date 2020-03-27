Субсидирование ипотечных ставок обсуждают в кабмине

27 марта. FINMARKET.RU - Во второй пакет антикризисного плана может войти субсидирование процентной ставки по ипотеке в случае, если Центробанк начнет повышать ключевую. Эта мера работала в рамках предыдущих антикризисных планов и оказалась самой популярной. Также рассматривается вопрос о том, чтобы не вводить с 1 июля показатель долговой нагрузки на заемщиков, желающих взять жилищный кредит, пишут "Известия". О том, что Минстрой и Минэкономразвития обсуждают с Центральным банком вопрос о том, чтобы не вводить с 1 июля показатель долговой нагрузки (ПДН) для граждан, которые хотят взять жилищный кредит. Эта мера необходима для того, чтобы не допустить спада ипотечного кредитования, рассказал федеральный чиновник. "Главное сейчас — не допустить повышения процентов по уже выданным ипотечным кредитам", — сказал источник. По его словам, такое возможно, особенно еслипо займу изначально определялась как плавающая.

Также планируется обсудить с ЦБ вопрос неначисления дополнительных резервов для банков по кредитам, которые реструктуризируются из-за того, что заемщик попал в сложную экономическую ситуацию.

Замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил "Известиям", что такие меры в готовящийся второй пакет антикризисного плана действительно рассматриваются. На вопрос, поддерживает ли Минфин субсидирование процентной ставки по ипотеке из бюджета, Алексей Моисеев ответил: "Обсуждаем". При этом он сказал, что Минфин поддерживает предложение не вводить показатель долговой нагрузки для будущих ипотечников.

В пресс-службе Минэкономразвития "Известиям" не подтвердили, но и не опровергли предложения по субсидированию ипотечной ставки и отсрочке введения ПДН для граждан, желающих взять жилищный займ. В ведомстве сообщили, что совместно с другими органами власти и Банком России разрабатывают комплекс мер, направленных на поддержку домохозяйств и финансовых институтов.

"Готовятся предложения по дополнительным мерам поддержки населения, в том числе и связанным со снижением долговой нагрузки. Об уровне снижения говорить преждевременно, этот вопрос будет обсуждаться при подготовке соответствующего акта", — отметили в министерстве.

Собеседники "Известий" не назвали точный срок, когда может появиться второй антикризисный план. По их словам, это должно произойти как можно скорее. Окончательной ясности с новым пакетом поддержки пока нет, признают источники, близкие к правительству. Почти в ежедневном режиме поступает множество предложений от отраслевых ведомств и бизнеса. По словам источника "Известий", одна из вероятных мер — это отсрочка или освобождение автопроизводителей от необходимости платить утилизационный сбор — по крайней мере на три месяца.

"Эта мера может позволить хоть как-то простимулировать спрос на автомобили, который падает катастрофическими темпами. К тому же из-за ослабления рубля себестоимость производства может резко увеличиться", — пояснил собеседник.